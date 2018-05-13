DÜNYA KUPASI İÇİN GİULİANO'NUN İSMİ AYYUKA ÇIKTI
Brezilyalı taraftarlar, "Milli Takıma hangi futbolcuları çağırırdın?" anketinde en fazla oyu Fenerbahçeli futbolcu Giuliano'ya verdi.
Dünya Kupası yaklaşırken ülkelerin milli takımları da yavaş yavaş belli oluyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre; bu görüntüde de en çok merak edilen kadro ise kupanın bir numaralı favorisi olan Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu.
BREZİLYA KADROSU İÇİN ANKET YAPTILAR
Hangi isimlerin takımda yer alacağı daha belirlenmezken Türkiye'den kadroya kimin gireceği de merak konusu. Brezilya'da bunun için "Dünya Kupası için hangi futbolcuları kadroya çağırırdın?" şeklinde bin anket düzenlendi...
TARAFTARLAR GIULIANO'YU İSTİYOR
Ankette taraftarlar Fenerbahçeli Giuliano için 27 bin 057, Beşiktaşlı Talisca için ise 23 bin 277 oy kullanarak Sarı-Lacivertliler'in yıldızını ön plana çıkardılar. Oylamada Gil, Jo, Lucas lima, Dudu ve Willian Jose ise en az oy alan futbolcular oldular.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başkent'te Korkunç Olay! Metronun Önüne Atlayarak Hayatına Son Verdi
- İnsanlık Ölmemiş! İçinde 500 Bin Lira Olan Bavul Bulup Sahibine İade Ettiler
- İnce'den Anneler Günü'nde Anlamlı Ziyaret
- Görenleri Hayran Bırakan Tablo! Sokak Kedisi Nazlı, Yavru Kirpilerin Süt Annesi Oldu
- Üç Aile, Satır Ve Döner Bıçaklarıyla Birbirini Doğradı: 5 Yaralı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar