DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİNDE MARADONA, PELE'Yİ ALNINDAN ÖPTÜ
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve sık sık medyadan birbirine göndermede bulunan Pele ile Maradona, kura çekiminde bulundu. Maradona, Pele'nin alnından öptü.
Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması kuraları çekildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılış konuşmasında söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.
PELE - MARADONA BULUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ
Herkesin merak ettiği anlar ise Pele ile Maradona'nın bir araya gelmesi oldu. Dünyanın bile tartışmada henüz net bir cevabı olmayan iki efsanenin buluşması herkes tarafından ilgiyle beklenildi. İkili medya üzerinden birbirlerine sık sık takılıp göndermelerde bulunuyorlardı.
MARADONA, PELE'Yİ ALNINDAN ÖPTÜ
Dünya Kupası kura çekiminde bir araya gelen Pele ile Maradona'nın arasında su sızmadı. Arjantinli efsane Pele'yi görür görmez alnında öptü. Bu görüntüler dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.
Kaynak: haberinburada
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