Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Sürpriz Türkiye Ziyareti Kararı
Tek Kişilik Dev Kadro! Hiçbir Sunucunun Yapamayacağını Yaptı
Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Yer Alan 8. Türk Olacak
'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
Müdireyi Odasına Kadar Kovalayıp Vurduktan Sonra Yardımcısına Sıkmış!
Dünya Kupası Öncesi Korkutan Tehdit
Rusya'yı Açık Açık Tehdit Etti: Hazır Ol, Füzelerimiz Geliyor
Ünlü Şarkıcının Zor Anları! Düğünde Baygınlık Geçirdi
İhanetine Göz Yumduğu Fenerli Yıldızla Dikiş Tutturamadı
'korkup Kaçtı' Denilen Esad'ın Akıbeti Belli Oldu
'kimyasal Silah Kullanmadık' Diyen Esad Rejimini Yalanlayan Tespit!
'buraya Giren Öğrencinin 2 Bin Tl'ye Kadar Bursu Hazır'
Park Yerini Vermemek İçin Ezilme Pahasına Yola Oturdu! Kamera O Anları Kaydetti
Çılgın Türk, Abd'li Deve Ortak Oldu
Emekli Olan Doktorlar Aile Hekimi Olmaları İçin Teşvik Edilecek
Vergi Ödemeyen Yandı! Ceza Yağacak
Meb Müfredata 2 Yabancı Dil Daha Ekledi
Aym'den Emsal Karar! Çocuklar Artık Annelerinin Soyadını Taşıyabilir
Tesislerden Kovulmuştu, Şimdi Dünya Devlerine Kafa Tutuyor
Hükümetten Rekor Kıran Dolarla İlgili İlk Yorum!

Dünya Kupası öncesi korkutan tehdit

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KORKUTAN TEHDİT

Daha önce Messi'yi infaz edilirken gösteren afişler hazırlayan terör örgütü DEAŞ, Dünya Kupası öncesi de Devlet Başkanı Putin'i hedef aldı: Öldürülen Müslümanların bedelini ödeyeceksin.

Tarih : 11 Nisan 2018, 14:50
Puan Ver : Dünya Kupası Öncesi Korkutan Tehdit(5/10)1

Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken, yaz aylarında Rusya'da yapılacak Dünya Kupası ile ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Yoğun güvenlik önlemleri altında geçmesi beklenen dev organizasyon için tehdit mesajları da bitmek bilmiyor.

DAHA ÖNCE MESSI'Yİ TEHDİT ETMİŞLERDİ

Daha önce Lionel Messi'yi infaz edilirken gösteren afişler hazırlayan terör örgütü DEAŞ, bu kez turnuvanın ev sahibi ülkenin başındaki ismi hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isminin yer aldığı ve kendisinden 'kafir' diye bahsedilen Putin'e tehdit mesajı paylaşıldı.

"BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN" MESAJI

Stadyum görselini, üzerinde bomba patlarken gösteren ve silahlı bir teröristin olduğu afiş, Dünya Kupası'nın düzenleneceği statlara saldırı iması taşıdı, Rusya Devlet Başkanı namlunun ucunda hedef olarak gösterildi. Putin'e hitaben 'Öldürülen Müslümanların bedelini ödeyeceksin' ifadesi kullanıldı.

ÖNCE TELEGRAM, SONRA TWITTER

Terör örgütünün bu son posterinin ilk olarak, Telegram isimli şifreli mesajlaşma aplikasyonu üzerinde görüldüğü, ardından twitter gibi diğer sosyal medya kanallarına geçtiği belirtildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Kupası  Öncesi  Korkutan  Tehdit    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER