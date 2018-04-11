DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KORKUTAN TEHDİT
Daha önce Messi'yi infaz edilirken gösteren afişler hazırlayan terör örgütü DEAŞ, Dünya Kupası öncesi de Devlet Başkanı Putin'i hedef aldı: Öldürülen Müslümanların bedelini ödeyeceksin.
Ortadoğu'da tansiyon her geçen gün yükselirken, yaz aylarında Rusya'da yapılacak Dünya Kupası ile ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Yoğun güvenlik önlemleri altında geçmesi beklenen dev organizasyon için tehdit mesajları da bitmek bilmiyor.
DAHA ÖNCE MESSI'Yİ TEHDİT ETMİŞLERDİ
Daha önce Lionel Messi'yi infaz edilirken gösteren afişler hazırlayan terör örgütü DEAŞ, bu kez turnuvanın ev sahibi ülkenin başındaki ismi hedef aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isminin yer aldığı ve kendisinden 'kafir' diye bahsedilen Putin'e tehdit mesajı paylaşıldı.
"BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN" MESAJI
Stadyum görselini, üzerinde bomba patlarken gösteren ve silahlı bir teröristin olduğu afiş, Dünya Kupası'nın düzenleneceği statlara saldırı iması taşıdı, Rusya Devlet Başkanı namlunun ucunda hedef olarak gösterildi. Putin'e hitaben 'Öldürülen Müslümanların bedelini ödeyeceksin' ifadesi kullanıldı.
ÖNCE TELEGRAM, SONRA TWITTER
Terör örgütünün bu son posterinin ilk olarak, Telegram isimli şifreli mesajlaşma aplikasyonu üzerinde görüldüğü, ardından twitter gibi diğer sosyal medya kanallarına geçtiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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