DÜNYA KUPASINDA CİNSEL İÇERİKLİ FİLM SKANDALI
2018 Dünya Kupasının düzenleneceği şehirlerden birisi olan Saransk'ta şehrin en büyük parklarından birisinde Dünya Kupası videosu yerine cinsel içerikli film videosu yayınlandı.
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın oynanacağı şehirlerden olan Saransk, skandal bir olaya sahne oldu.
Şehrin en büyük parkına büyük ekranlar yerleştirilirken Dünya Kupası videoları yayınlanıyordu. Ancak yaşanan bir hata sonrası Dünya Kupası yerine porno video yayınlanınca işler değişti...
Halka açık park, bir anda uygunsuz içerikli görüntülere sahne olurken Dünya Kupası Organizasyon Komitesi, skandalın ardından özür diledi ve hemen soruşturma açıldı.
"BUNU YAPAN KİŞİ CEZALANDIRILACAK!"
Komite, yaptığı açıklamada "Böyle görüntülere sahne olduğunuz için hepinizden özür dileriz. Soruşturmanın bitmesini bekliyoruz ve bunu yapan kişi cezalandırılacak!" sözlerini kullandı.
Dünya Kupası'nda Saransk şehrinde Peru, Danimarka, Portekiz, İran, Kolombiya, Japonya, Panama ve Tunus takımları maça çıkacaklar.
Kaynak: haberinburada
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