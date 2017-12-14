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Dünya Kupasında İddaa Oranları Belli Oldu, İşte Turnuvanın Favorisi
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Dünya Kupasında İddaa oranları belli oldu, işte turnuvanın favorisi

DÜNYA KUPASINDA İDDAA ORANLARI BELLİ OLDU, İŞTE TURNUVANIN FAVORİSİ

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası için ülkelere verilen bahis oranları belli oldu. Favori, 1'e 5 oran verilen Almanya, ikinci sırada ise Brezilya var.

Tarih : 14 Aralık 2017, 11:30
Puan Ver : Dünya Kupasında İddaa Oranları Belli Oldu, İşte Turnuvanın Favorisi(10/10)6

Rusya'da yapılacak Dünya Kupası için ülkelerin İddaa oranları açıklandı.

Bahis şirketi, Almanya'yı turnuvanın favorisi olarak gösterirken 1'e 5 oran verdi.

Kupanın diğer adayları arasında 2. sırada Brezilya, 3. sırada Brezilya ve 4. sırada İspanya bulunuyor.

İşte ülkelerin Dünya Kupasını müzelerine götürme oranları:

ALMANYA- 5.00 BREZİLYA-5.50FRANSA-6.00 İSPANYA- 6.50ARJANTİN- 8.50 BELÇİKA- 11.00İNGİLTERE- 15.00 PORTEKİZ- 22.00URUGUAY- 22.00 RUSYA- 25.00KOLOMBİYA- 25.00 POLONYA- 30.00HIRVATİSTAN- 30.00 İSVİÇRE- 70.00DANİRMARKA- 70.00 MEKSİKA- 100.00İSVEÇ- 120.00 SENEGAL- 120.00SIRBİSTAN- 150.00 PERU- 150.00NİJERYA- 150.00 İZLANDA- 150.00MISIR- 150.00 JAPONYA- 200.00FAS- 300.00 AVUSTRALYA- 300.00KOSTA RİKA- 400.00 İRAN- 500.00TUNUS- 700.00 GÜNEY KORE- 700.00SUUDİ ARABİSTAN- 1000.00PANAMA- 1000.00

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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