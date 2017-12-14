DÜNYA KUPASINDA İDDAA ORANLARI BELLİ OLDU, İŞTE TURNUVANIN FAVORİSİ
Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası için ülkelere verilen bahis oranları belli oldu. Favori, 1'e 5 oran verilen Almanya, ikinci sırada ise Brezilya var.
Rusya'da yapılacak Dünya Kupası için ülkelerin İddaa oranları açıklandı.
Bahis şirketi, Almanya'yı turnuvanın favorisi olarak gösterirken 1'e 5 oran verdi.
Kupanın diğer adayları arasında 2. sırada Brezilya, 3. sırada Brezilya ve 4. sırada İspanya bulunuyor.
İşte ülkelerin Dünya Kupasını müzelerine götürme oranları:
ALMANYA- 5.00 BREZİLYA-5.50FRANSA-6.00 İSPANYA- 6.50ARJANTİN- 8.50 BELÇİKA- 11.00İNGİLTERE- 15.00 PORTEKİZ- 22.00URUGUAY- 22.00 RUSYA- 25.00KOLOMBİYA- 25.00 POLONYA- 30.00HIRVATİSTAN- 30.00 İSVİÇRE- 70.00DANİRMARKA- 70.00 MEKSİKA- 100.00İSVEÇ- 120.00 SENEGAL- 120.00SIRBİSTAN- 150.00 PERU- 150.00NİJERYA- 150.00 İZLANDA- 150.00MISIR- 150.00 JAPONYA- 200.00FAS- 300.00 AVUSTRALYA- 300.00KOSTA RİKA- 400.00 İRAN- 500.00TUNUS- 700.00 GÜNEY KORE- 700.00SUUDİ ARABİSTAN- 1000.00PANAMA- 1000.00
Kaynak: haberinburada
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