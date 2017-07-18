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Dünya Mirasının Türklere 35 Tl, Suriyelilere Bedava Olduğu İddiası!
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Dünya mirasının Türklere 35 TL, Suriyelilere bedava olduğu iddiası!

DÜNYA MİRASININ TÜRKLERE 35 TL, SURİYELİLERE BEDAVA OLDUĞU İDDİASI!

UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Örenyeri'ne, Türk vatandaşları 35 lira ödeyerek girerken, Suriyelilerin ise bedava girdiğine dair paylaşımlar olay yarattı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 21:10
Puan Ver : Dünya Mirasının Türklere 35 Tl, Suriyelilere Bedava Olduğu İddiası!(8/10)4

Denizli'de birkaç hafta önce sosyal medya hesaplarından UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Pamukkale'de Örenyeri'ne Türk vatandaşları 35 lira ödeyerek girerken, yabancıların 9 lira, Suriyeliler'in ise bedava girdiğine dair paylaşımlar üzerine Valilik, Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla açıklama yaptı. Bu paylaşımların doğru olmadığı ve olumsuz algı yaratılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, tüm ören yerlerine yönetmelikle belirtilen kişiler dışında kimsenin ücretsiz girmediği bildirildi. Ayrıca ikinci bir açıklama yapılarak Pamukkale Örenyeri'ndeki işletmelerde fahiş fiyat alındığı yolundaki sosyal medya paylaşımlarının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

TÜRK TATİLCİLERE AYRIMCILIK

Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'de Hierapolis antik kentinin de bulunduğu Örenyeri'ne Türk vatandaşlarının 35 lira ödeyerek girdiği, buna rağmen yabancıların 9 lira, Suriyeliler'in ise ücretsiz girdiğine dair son dönemde sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılmaya başlandı. Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar bazı yerel internet siteleri tarafından da kullanıldı, ayrıca Örenyeri'ndeki işletmelerde yüksek fiyatlar alındığı öne sürüldü.

VALİLİK YALANLADI

Denizli Valiliği, bu paylaşımların artması üzerine yazılı 2 açıklama yaparken iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, ören yerlerine ücretsiz girecek kişilerin kimler olduğunun yönetmelikle belirlendiği, ayrıca Pamukkale Örenyeri'nde yapılan incelemede fiyatların fahiş olmadığı ve fiyat listesi ile açıkça duyurulduğu belirtildi.

OLUMSUZ ALGI OLUŞTURULMAK İSTENDİĞİ SÖYLENDİ

Denizli Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında termal suyu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Pamukkale Örenyeri'ne giriş ücreti ile ilgili olarak sosyal medyada halka 35 lira, yabancılara 9 lira ve Suriyeliler'e bedava uygulama yapıldığı yolundaki paylaşımlarla olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönerge çerçevesinde, ücretsiz ziyaretçiler ile ilgili şu bilgiler verildi.

"Bu yönerge çerçevesinde 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı genç ve çocuklar ile bu yaş grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri, Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşı ve yabancı engelliler ve bir refakatçisi, er ve erbaşlar, UNESCO kartı sahipleri, yerli ve yabancı basın mensupları, seyahat acentası sorumlu müdürleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları, 12 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar, Hayatboyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden öğretmenler, müze ve örenyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçenin mülki idare amirleri, belediye başkanları ve en fazla 10 refakatçisi, jandarma ve emniyet personeli kimliklerini göstererek müze ve örenyerlerine ücretsiz girebilirler."

"VATANDAŞLAR ALIP ALMAMAKTA SERBEST"Denizli Valiliği tarafından yapılan ikinci açıklamada ise Pamukkale Örenyeri'nde bulunan işyerleri ile otopark Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye çıkarıldığına dikkat çekildi. Bu kapsamda, Pamukkale Örenyeri'ndeki girişleri, antik havuz ve etrafındaki işyerleri, kuzey ve güney kapısı girişinde bulunan işyerlerini ihaleyi kazanan yüklenici firmaların işlettiği vurgulanırken, şöyle devam edildi:

"Pamukkale Örenyeri'nde bulunan ve yüklenici firma tarafından işletilen işletmelerin, fahiş fiyat uygulaması yaptıkları iddiaları ile ilgili olarak mahallinde yapılan incelemede, Pamukkale Örenyeri'nde bulunan iş yerlerinde pazarlanan ürünlerin fiyat etiket listelerinin görünür ve okunur bir şekilde asılı olduğu, serbest piyasa ekonomisi ile fiyatları belirlenen ürünlerin liste fiyatı üzerinden vatandaşların alıp almama konusunda tercih yapma haklarının bulunduğu, vatandaşların aldatılmalarının mümkün olmadığı belirlenmiştir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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