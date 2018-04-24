Şampiyonlar Liginde Nefes Kesen Maç! Tam 7 Gol
Bürokrasiye Seçim Ayarı! Yüzlerce Belge Kaldırılıyor
Chp Aday Belirleme Maratonunda Son Düzlükte! Meclis Grubu Basına Kapalı Toplanacak
Fenerbahçe Doğuş, Final Four Biletini Bir Sonraki Maça Bıraktı
Suriyeliler 80 Lira İçin Birbirini Bıçakladı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Fenerbahçeli Neustadter'den İlginç Görsel: Ofsayt Nerede
Alişan Yıllar Önce Cennet Mahallesi'nde Buse İçin Böyle Sinyal Vermiş
Dünya Salah'ı Konuşuyor! Yıldız Futbolcudan Roma Ağlarına Muhteşem Gol
Cengiz Ünder'in Menajeri Açıkladı: Manchester City İle Anlaştı
İddaa Şampiyonluk Oranları Güncellendi! İşte Favori Takım
Bahçeli'den Tff'ye Olaylı Derbi Çağrısı: Kaldığı Yerden Devam Ettirin
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a Destek
Trump Çin'le Yaşanan Ticaret Savaşlarında Geri Adım Attı!
Bahçeli, Gül'ün Olası Adaylığını Değerlendirdi: Pensilvanya'nın Tuzağına Düşmeyi Göze Almıştır
Trump, 1915 Olaylarıyla İlgili 'büyük Felaket' İfadesini Kullandı
Yerli Ve Milli Altay Tankını Üretecek Şirket Belli Oldu!
24 Haziran Seçimine Hazırlanan İyi Parti'ye Kötü Haber!
F.Bahçe'ye Olay Cevap: Aziz Yıldırım İnsanların Aklıyla Dalga Geçiyor
Trabzonspor'a 1,5 Milyon Liralık Destek
Kritik Görüşme Öncesi Gül Ve Karamollaoğlu Yan Yana Aynı Karede!

Dünya Salah'ı konuşuyor! Yıldız futbolcudan Roma ağlarına muhteşem gol

DÜNYA SALAH'I KONUŞUYOR! YILDIZ FUTBOLCUDAN ROMA AĞLARINA MUHTEŞEM GOL

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, roma ile oynanan Şampiyonlar ligi yarı final ilk maçında muhteşem bir gole imza attı.

Tarih : 24 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Dünya Salah'ı Konuşuyor! Yıldız Futbolcudan Roma Ağlarına Muhteşem Gol(7/10)3

Şampiyonlar Ligi Yarı Final müsabakası kapsamında Liverpool sahası Anfield Road Stadyumu'nda İtalyan ekibi Cengiz Ünder'li Roma'yı ağırlıyor. Maça muhteşem bir baskı ile başlayan İngiliz ekibi Liverpool bu sezon flaş golcüsü Salah ile 1-0 öne geçti.

SALAH, IAN RUSH'UN REKORUNA YAKLAŞTI

Bu sezon Liverpool formasıyla resmi maçlarda 43. golünü atan Salah, Ian Rush'ın 47 gollük rekoruna bir adım daha yaklaştı. Muhammed Salah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attı; Liverpool formasıyla Avrupa kupalarında bir sezonda daha fazla gol atan başka oyuncu yok.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünya  Salah  I  Konuşuyor  Yıldız  Futbolcudan  Roma  Ağlarına  Muhteşem  Gol    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER