Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, roma ile oynanan Şampiyonlar ligi yarı final ilk maçında muhteşem bir gole imza attı.

Şampiyonlar Ligi Yarı Final müsabakası kapsamında Liverpool sahası Anfield Road Stadyumu'nda İtalyan ekibi Cengiz Ünder'li Roma'yı ağırlıyor. Maça muhteşem bir baskı ile başlayan İngiliz ekibi Liverpool bu sezon flaş golcüsü Salah ile 1-0 öne geçti.

SALAH, IAN RUSH'UN REKORUNA YAKLAŞTI

Bu sezon Liverpool formasıyla resmi maçlarda 43. golünü atan Salah, Ian Rush'ın 47 gollük rekoruna bir adım daha yaklaştı. Muhammed Salah bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attı; Liverpool formasıyla Avrupa kupalarında bir sezonda daha fazla gol atan başka oyuncu yok.

Kaynak: haberinburada