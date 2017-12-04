Dünya şampiyonu olan Suriyeli boksör Charr, "Recep Tayyip Erdoğan amca ve Türk halkına, Suriyeliler için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Suriye asıllı şampiyon boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, savaştan kaçan Suriyelilere yapılan fedakarlıklar için, kazandığı kemeri Türkiye'ye hediye etmek istediğini belirtti. 29 yıldır Almanya'da yaşamasına rağmen henüz Alman vatandaşı olmadığını kaydeden Charr, Türk vatandaşı olmak istediğini söyledi.

Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, geçtiğimiz hafta Almanya'da Rus rakibi Alexander Ustinov'u yenerek ilk kez dünya şampiyonu (WBA) olmuştu. Charr kazandığı unvan kadar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için söylediği "Kendisi benim gönlümde dünya şampiyonudur. Ziyaret edip kemerimi ona hediye etmek isterim" sözleriyle de hayli gündem olmuştu. Gerçek Hayat'a konuşan şampiyon, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

"SURİYE'DE BARIŞ İSTİYORUM"

Dünya şampiyonluğu hedefini gerçekleştiren şampiyon boksör Charr, Suriye'deki savaş ile ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Suriye'de yaşananları yakından takip ettiğini belirten şampiyon, şöyle konuştu: "Ablam hala orada yaşıyor. Gözümüz kulağımız hep orada. Bir an önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek barışa katkı sağlamak istiyorum. Suriye ve Türkiye ilişkilerini düzeltmek isterim. Birlikte Suriye'yi yeniden inşa edelim, acıları dindirelim."

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Şampiyon olduktan sonra kazandığı kemeri Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirten Charr, neden böyle bir jest yaptığı sorusu üzerine şunları söyledi: "Ben WBC (Dünya Boks Konseyi) ve WBA (Dünya Boks Organizasyonu) görevlendirdiği barış elçisiyim. Türkiye'yi ziyaret etmek benim için gurur verici olur. Recep Tayyip Erdoğan amca ve Türk halkına, Suriyeliler için yaptıkları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek istiyorum."

"HENÜZ ALMAN VATANDAŞI DEĞİLİM"

29 yıldır Almanya'da yaşamasına rağmen henüz Alman vatandaşı olmayan Mahmut Charr, Türk vatandaşı olmak istediğini ve bunun onu çok mutlu edeceğini belirtti. "Türkiye'yi çok seviyorum." diyen Charr, "Antrenörüm Türk, basın danışmanım Türk, etrafımdaki arkadaşlarım, dostlarım Türk. İstanbul'da bir ev almak ve ara sıra da olsa orada yaşamak istiyorum. Türkiye ve Türkleri çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada