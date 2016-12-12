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dünya turizmine yön verenler antalya'da buluştu

DÜNYA TURİZMİNE YÖN VERENLER ANTALYA'DA BULUŞTU

Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Otel'de gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu Akdeniz Zirvesi, 15 ülkeden 30 konuşmacı ve 750 kişinin katılımı ile başladı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 14:51
Puan Ver : Dünya Turizmine Yön Verenler Antalya'da Buluştu(5/10)4


Dünya Turizm Forumu Akdeniz Zirvesine katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kente gelen yabancı ziyaretçileri müşteri görmekten vazgeçmeleri gerektiğini belirterek "Onları dostumuz olarak görmeliyiz, gönül köprülerine yatırım yapmalıyız" dedi. Dünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı ise 2017 yılından yatırımcılar ve turizmcilerin umutlu olduğunu söyledi.



Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Otel'de gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu Akdeniz Zirvesi, 15 ülkeden 30 konuşmacı ve 750 kişinin katılımı ile başladı.



Moderatörlüğünü BBC World News'in sunucusu Kasia Madera'nın yaptığı oturumlarda sınır güvenliği, turizmin çok kanallı kullanımı, destinasyon düğünlerinde yükselen trendler, seyahat endüstrisi için ödeme sistemlerinde yeni fırsatlar, resort turizminde değişen algılar, Avrupa piyasalarına yeni bakış ve yaklaşımlar, turizm endüstrisinde teknolojik çözümler, büyük spor etkinliklerinin ve MICE'ın destinasyonlara katkıları gibi konular masaya yatırıldı.



Zirvenin açılışını yapan Dünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı, zirvenin bu sene ikincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, Akdeniz'in turizmini konuştuklarını kaydetti. Bölgesel toplantılarda ağırlıklı olarak etkinliklerin gerçekleştirildiği bölgeyi değerlendirdiklerini aktaran Bağcı, "2017 yılından yatırımcılar ve turizmciler umutlu. Başarılı bir sene geçireceğiz. Akdeniz Zirvesi'nin ardından 19 Ocak'ta Moskova'da bir zirve düzenleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız himayesinde İstanbul'da Şubat ayında global turizmi değerlendireceğimiz Dünya Turizm Forumu gerçekleştireceğiz. 14 bin yerli ve yabancı ziyaretçinin beklendiği Global Meeting'in ardından Newyork ve Londra'da da yeni projeler gerçekleştireceğiz. Bu süreçte ülkemizin tanıtımı noktasında elimizden geleni yapacağız." dedi.



 



kaynak:sabah








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