Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak

DÜNYA TÜRKİYE'NİN BU OPERASYONUNU KONUŞUYOR!


DÜNYA TÜRKİYE'NİN BU OPERASYONUNU KONUŞUYOR!
Tarih : 08 Haziran 2017, 09:40
Puan Ver : Dünya Türkiye'nin Bu Operasyonunu Konuşuyor!(9/10)6


Akdeniz'de 2 Haziran'da Kongo bayraklı "Commander Tide" isimli gemiye SAT komandoları ve polis özel harekât botlarla çıkıp, helikopterden de iple indi. Zulasında piyasa değeri 200 milyon TL olan 1 ton 71 kilogram eroin bulunan gemi 4 Haziran'da Aksaz'a getirildi. Tamamı Türk 9 mürettabat gözaltına alındı. Paketler üzerinde uyuşturucunun menşeinin Afganistan olduğu ve Taliban tarafından üretildiği görüldü.



Akdeniz'in uluslararası sularında gerçekleştirilen son yılların en büyük uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen eroinin Afganistan kaynaklı olduğu anlaşıldı.

Eroin paketlerindeki incelemede Taliban tarafından imal edilen uyuşturucu olduğu anlaşılırken, operasyon yapılan geminin iki yıldır takip edildiği ortaya çıktı.

Daha önce Hollanda, İspanya ve İtalya polisinin yaptığı aramalarda bulunamayan uyuşturucu zulası, Türk polisi tarafından

ele geçirildi.

Demokratik Kongo bandralı “Commander Tide” adlı gemiye yönelik operasyonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Milliyet'in aldığı bilgiye göre, sıklıkla Güney Amerika-Avrupa güzergahında yük taşıyan geminin uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine İngiltere ile Türk Polisi arasında ortak çalışma başlatıldı.

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Dünya  Türkiye  Nin  Bu  Operasyonunu  Konuşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER