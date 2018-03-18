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Dünya Yıldızı Futbolcu Balıkesir'e Avm Yapıyor
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Dünya yıldızı futbolcu Balıkesir'e AVM yapıyor

DÜNYA YILDIZI FUTBOLCU BALIKESİR'E AVM YAPIYOR

Manchester City'nin Türk starı İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir'e AVM yapıyor. Toplam 42 dükkan ve 123 adet ofisin yapılacağı proje, geçtiğimiz ay içerisinde Balıkesir Anıtlar Kurulunca onaylandı.

Tarih : 18 Mart 2018, 17:00
Puan Ver : Dünya Yıldızı Futbolcu Balıkesir'e Avm Yapıyor(10/10)6

Geçirdiği ağır sakatlıkların ardından eski sağlığına kavuşan Manchester City'nin orta sahadaki yıldızı İlkay Gündoğan'ın Balıkesir'de 2016 yılında aldığı SGK binası yerine yapacağı proje belli oldu. Ünlü futbolcu İlkay'ın söz konusu binanın yerine yapmayı planladığı proje Balıkesir Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı.

PROJE 13 KATTA YÜKSELECEK

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre inşaat dördü bodrum kat olup toplamda 13 kat olarak yapılacak. 3 katı AVM olacak projenin 9 katı da ofis katlarından oluşacak.

KARDEŞİNİN İNŞAAT ŞİRKETİ İHALEYİ ALDI

Tarihi saat kulesi ve Kuva-i Milliye Müzesi yanında olduğu için çizilen proje Balıkesir Anıtlar Kurulu'na sunuldu. Şubat ayı içerisinde kurul tarafından onaylanan projenin toplam inşaat alanı 40 bin metrekare olacak. 42 dükkan 123 tane de ofis katının olduğu projenin yapımına Balıkesir SGK binasının tamamlanmasının ardından başlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılının başlarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Hacıilbey Mahallesi'nde bulunan SGK il binasını 8 milyon liraya satın aldı. Bir yıl sonra bu binanın ihaleyle satılması meclis tarafından onaylandı. Belediyenin kısa sürede duyurduğu ihaleye sadece Manchester City'nin orta sahadaki yıldızı İlkay Gündoğan'la kardeşi İlker Gündoğan'ın adına kurulan Günil İnşaat katıldı.

28 MİLYONA ALMIŞTI

Gündoğan kardeşlerin şirketi tarihi saat kulesinin hemen yanındaki 5 katlı binayı 28 milyon liraya satın aldı. İlkay'ın İngiltere'de kazandığı parayı memleketi Balıkesir'de yatırıma dönüştürmesi büyük bir övgüye neden olmuştu.

TEKLİF YAĞIYOR

İlkay Gündoğan'ın 2016 sonlarında aldığı binayla ilgili çok sayıda proje çizildi. Son olarak 13 kat olarak çizilen projede karar kılındı. 13 katlık proje daha yapılmadan çok sayıda yatırımcının ilgilisini çekmiş durumda. Büyük bir hastaneyle birlikte bazı şirketlerin de onaylanan projeyi almak için nabız yokladıkları öğrenildi. İlkay'ın babası İrfan Gündoğan'a 52 milyon civarında bir teklif yapıldığı ileri sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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