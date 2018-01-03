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Dünyaca ünlü futbolcu itiraf etti: Sevgilimi dövdüm

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU İTİRAF ETTİ: SEVGİLİMİ DÖVDÜM

Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Jon Flanagan, çıktığı duruşmada kız arkadaşını dövdüğünü itiraf etti.

Tarih : 03 Ocak 2018, 09:50
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Futbolcu İtiraf Etti: Sevgilimi Dövdüm(7/10)3

Liverpool'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle kadroya giremeyen 25 yaşındaki futbolcu Jon Flanagan'ın başı ciddi bir şekilde dertte.

18 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı Rachael Wall'u dövdüğü için hakim karşısına çıkan İngiliz futbolcu, suçunu kabul etti.

İKİ TARAF DA ALKOLLÜYDÜ

Mahkeme salonunda konuşan Wall'un avukatı Lionel Greig, Flanagan ve kız arkadaşı arasında çıkan tartışmada iki tarafın da alkollü olduğunu belirtti.

Flanagan'ın mahkemesi ilerleyen günlerde devam edecek. Oyuncunun ciddi bir ceza alması gündemde.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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