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Dünyaca ünlü futbolcu kendini siyaha boyayınca ortalık karıştı

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU KENDİNİ SİYAHA BOYAYINCA ORTALIK KARIŞTI

Atletico Madrid'de forma giyen Antoine Griezmann, katıldığı 80'ler partisinde kendisini siyaha boyayınca "ırkçı" suçlamalarına maruz kaldı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 10:30
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Futbolcu Kendini Siyaha Boyayınca Ortalık Karıştı(8/10)4

Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, son hareketiyle büyük tepki çekti. Barcelona ve Manchester United'ın transfer listesindeki Griezmann, katıldığı 80'ler partisinde kendisini siyaha boyadı ve basketbolun şov takımı olan Harlem'in oyuncularından biri oldu!

PİŞMAN OLDU: ÖZÜR DİLERİM

Kadrosunda birçok siyahi oyuncu olan Fransa Milli Takımı'nda forma giyen 26 yaşındaki forvetin bu hareketi, sosyal medyada ırkçılık olarak nitelendirildi.

Griezmann ise yanlış anlaşıldığını belirterek, "Eğer birilerini kırdıysam, özür dilerim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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