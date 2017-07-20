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Dünyaca ünlü futbolcu, Süper Lig ekibine imza attı

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU, SÜPER LİG EKİBİNE İMZA ATTI

Evkur Yeni Malatyaspor, daha önce Lyon, Valencia ve Liverpool gibi takımlarda forma giyen Aly Cissokho ile her konuda anlaşmaya vardı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 14:50
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Futbolcu, Süper Lig Ekibine İmza Attı(6/10)2

Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un, Avrupa'nın dev kulüplerde forma giyen ve son olarak Olympiakos'un başarısı için ter döken Aly Cissokho ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

29 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusunu birkaç gün içerisinde Türkiye'ye getirip, sözleşme imzalatmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, bu transferi gerçekleştirmesi halinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı da memnun etmiş olacak.

2 YILLIK ÖN SÖZLEŞME İMZALADILAR

Ayrıca Malatya ekibinin, eski takımı Aston Villa ile kampta bulunan Cissokho ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.

Aly Cissokho'nun kariyerinde Porto, Lyon, Valencia, Liverpool, Aston Villa ve Olmpiakos gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü de, deneyimli futbolcu ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve başarılı oyuncuyla anlaşma aşamasında olunduğunu doğruladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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