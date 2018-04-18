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Dünyaca ünlü futbolcuyu reddetti: Gelmesin

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCUYU REDDETTİ: GELMESİN

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'nin transferini reddetti.

Tarih : 18 Nisan 2018, 09:20
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Futbolcuyu Reddetti: Gelmesin(5/10)1

İngiliz ekibi Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'nin menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği ancak başkanın kabul etmediği bildirildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Leicester maçında sakatlanan forvet için "İkinci Van Persie olmasın. Bizden uzak dursun" dediği öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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