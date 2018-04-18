DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCUYU REDDETTİ: GELMESİN
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'nin transferini reddetti.
İngiliz ekibi Swansea'de forma giyen Wilfried Bony'nin menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği ancak başkanın kabul etmediği bildirildi.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Leicester maçında sakatlanan forvet için "İkinci Van Persie olmasın. Bizden uzak dursun" dediği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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