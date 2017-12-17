Dünyanın yedinci en büyük ilaç üreticisi Kanadalı ünlü iş adamı Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman, evlerinin bodrumunda ölü bulundu.

Kanadalı ünlü milyarder Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman evlerinde ölü bulundu.

EMLAKÇI, BODRUM KATINDA BULDU

Kanadalı ünlü milyarder ve ilaç devi Apotex'in kurucusu Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman Sherman'ın cesetleri, evlerinin bodrum katında, emlakçıları tarafından bulundu.POLİS ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULDU

Kanada polisi, inceleme çalışmalarının ardından mülke zorla girilen bir işarete rastlamadıklarını, ancak ölümlerinin şüpheli olduğunu bildirdi.BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞILDI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Shermanların ölümüne ilişkin resmi Twitter hesabından, "Sophie ve ben, Barry ve Honey Sherman'ın ani ölümü haberiyle çok üzgünüz. Ailesine, arkadaşlarına, vizyon ve ruhuyla dokunan herkese başsağlığı diliyoruz" mesajını yayınladı.

Apotex tarafından yapılan açıklamada ise, "Apotex olarak duyduğumuz haberle derin şok ve üzüntü içindeyiz. Dualarımız ailesiyle" denildi.DÜNYANIN 7'NCİ EN BÜYÜK İLAÇ FİRMASI

Öte yandan Sherman, 1974 yılında Apotex Inc'i kurmuştu. Firma şu anda dünyanın yedinci en büyük ilaç üreticisi. Ayrıca Forbes dergisi, Sherman'ın kişisel net servetini 3.2 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada