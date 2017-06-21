Forvet hattını Bafetimbi Gomis'le güçlendiren, orta sahaya da Belhanda'yı transfer eden Galatasaray'da bu iki oyuncu için resmi açıklamaların gelmesi bekleniyor. Diğer yandan da savunma hattına yapılacak transferler için çalışmalar sürüyor.



Bu çalışmalar kapsamında Brezilya'nın Sao Paulo takımından transfer edilmek için uğraşılan Maicon ile de anlaşma sağlandı. Tecrübeli oyuncunun transferi de tıpkı Gomis ve Belhanda gibi son noktaya getirildi ve gözler sağ beke çevrildi.



Sarı kırmızılı takımın sağ bek transferi için gündeminde olan isimlerin başında Ajax'tan Tete bulunuyor. Ancak Tete'ye İtalya'dan Inter de talipti. Hollandalı ve dünyaca ünlü menajeri Mino Raiola da Inter'le görüşmek için İtalya'ya gitti.



Ancak İtalyanlarla yapılan görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı ve oyuncunun rotası Galatasaray'a döndü. İkili şimdi, sarı kırmızılı yöneticilerle görüşmek üzere İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.



Ajax'ta sakatlığının ardından formasını formasını Joël Veltman'a kaptıran ve yeni sezonda Ajax'tan ayrılmak isteyen Tete için Hollanda temsilcisicinin 3 milyon Euro civarında bonservis bedeliyle transferine izin vereceği bildirildi.







kaynak:sabah