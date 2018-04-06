DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZA HAPİS CEZASI VERİLDİ
Bollywood yıldızı Salman Khan, nesli tükenmekte olan antilopları avlamaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Hint sinema yıldızı Salman Khan 1998 yılında bir av organizasyonunda nesli tükenmekte olan 2 kara antilobunu avlamaktan dolayı suçlu bulundu. 52 yaşındaki ünlü yıldız Khan 5 yıl hapis cezası aldı.
ÜNLÜ OYUNCULAR SERBEST BIRAKILDI
Aynı organizasyona katılan Bollywood yıldızları Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Tabu ve Neelam Kothari ise delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.
2002'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYA SEBEBİYET VERMİŞTİ
Öte yandan, Salman Khan 2002'de aracının kontrolünü kaybederek kaldırımdaki insanların arasına dalmış ve 1 kişinin ölmesine 4 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Khan'ın kaza ile ilgili yargı süreci devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Konvoyuna Orta Parmak Gösterip İşten Çıkarıldı, Eski Şirketine Dava Açtı
- Yol Ortasında İlişkiye Giren Çift, Üzerilerine Gelen Aracı Fark Etmeyince Feci Şekilde Can Verdi
- Çocuklar Evdeyken Uyuşturucu Parası İçin Sevgilisini Pazarladı!
- Abd'de F-16 Uçağı Düştü!
- Emlak Kralınının Cenazesini Mücevherle Donatıp Yaktılar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar