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Dünyaca ünlü yıldıza hapis cezası verildi

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Bollywood yıldızı Salman Khan, nesli tükenmekte olan antilopları avlamaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 06 Nisan 2018, 00:00
Puan Ver : Dünyaca Ünlü Yıldıza Hapis Cezası Verildi(7/10)3

Hint sinema yıldızı Salman Khan 1998 yılında bir av organizasyonunda nesli tükenmekte olan 2 kara antilobunu avlamaktan dolayı suçlu bulundu. 52 yaşındaki ünlü yıldız Khan 5 yıl hapis cezası aldı.

ÜNLÜ OYUNCULAR SERBEST BIRAKILDI

Aynı organizasyona katılan Bollywood yıldızları Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Tabu ve Neelam Kothari ise delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

2002'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYA SEBEBİYET VERMİŞTİ

Öte yandan, Salman Khan 2002'de aracının kontrolünü kaybederek kaldırımdaki insanların arasına dalmış ve 1 kişinin ölmesine 4 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Khan'ın kaza ile ilgili yargı süreci devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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