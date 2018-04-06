Hint sinema yıldızı Salman Khan 1998 yılında bir av organizasyonunda nesli tükenmekte olan 2 kara antilobunu avlamaktan dolayı suçlu bulundu. 52 yaşındaki ünlü yıldız Khan 5 yıl hapis cezası aldı.

ÜNLÜ OYUNCULAR SERBEST BIRAKILDI

Aynı organizasyona katılan Bollywood yıldızları Saif Ali Khan, Sonali Bendre, Tabu ve Neelam Kothari ise delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

2002'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYA SEBEBİYET VERMİŞTİ

Öte yandan, Salman Khan 2002'de aracının kontrolünü kaybederek kaldırımdaki insanların arasına dalmış ve 1 kişinin ölmesine 4 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Khan'ın kaza ile ilgili yargı süreci devam ediyor.

Kaynak: haberinburada