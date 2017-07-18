DÜNYADA 5G TEKNOLOJİSİNİ DENEYECEK İLK ÜLKE BELLİ OLDU
Dünya üzerinde 5G teknolojisini bütün ülkede test edecek ilk ülke 30 bin nüfusa sahip San Marino oldu.
272 bin nüfuslu Şişli'den az insanın yaşadığı San Marino dünyada 5G'nin kullanılacağı ilk ülke oldu. Küçük ada ülkesinde Telecom Italia 5G hizmeti vereceğini duyurdu. Telecom Itaila 2018 yılında San Marino'da 5G testlerine başlayacak.
30 BİN KİŞİ YAŞIYOR
Financial Times'ın haberine göre; Güney Kore, Çin ve ABD'de 5G teknolojisine ciddi yatırım yapan ülkeler arasında. Telecom Itaila'nın mobil teknolojiler biriminde çalışan Giovanni Ferigo San Marino'nun Avrupa'da ilk kez 5G'ye geçen ülke olacağını söyledi.
30 binden biraz fazla insanın yaşadığı San Marino 61 kilometrekare (Türkiye 783 bin kilometre kare) genişliğe sahip. Telecom Itaila Milano ve Turin'de de 5G testleri yapıyor.
Kaynak: haberinburada
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