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Dünyada pek çok ilke imza atan ünlü iş adamı hayatını kaybetti

DÜNYADA PEK ÇOK İLKE İMZA ATAN ÜNLÜ İŞ ADAMI HAYATINI KAYBETTİ

16 metrekarelik alanda kurulan şirketiyle dünyada pek çok ilke imza atan ünlü iş adamı Nadir Tütüncü, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 09:50
Puan Ver : Dünyada Pek Çok İlke İmza Atan Ünlü İş Adamı Hayatını Kaybetti(6/10)2

Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında bulunan Nadir Metal ve Rafineri'nin kurucusu işadamı Nadir Tütüncü hayatını kaybetti. Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilen Nadir Tütüncü, 81 yaşındaydı.

NADİR TÜTÜNCÜ KİMDİR?

İşadamı Nadir Tütüncü, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 1936 yılında Dünya'ya geldi. Mardıros isimli bir ustanın Tütüncü'nün çalıştığı atölyeye gelmesi ve 'bu çocuk eritme ve ocaktan iyi anlıyor, akşamları da bende çalışsın" sözleriyle ramatçılık işine atılmıştır. Geceleri atölyede çalışarak ustasının birikiminden yararlanıp işini neredeyse sanatsal kompozisyona çeviren Nadir Tütüncü, 1960'lı yıllarda kuyumcu ramatı işlemek üzerine 16 m2'lik bir atölyede Nadir Metal Rafineri'nin temellerini attı. Nadir Metal Rafineri, yılda 150 ton altın, 200 ton gümüş işleme kapasitesine sahip. Dünya'da ilklere imza atan ürünleri olan şirket gümüşte de en iyi üreticiler listesine giren ilk ve tek Türk Firması. İşadamı Tütüncü'nün temellerini attığı Nadir Metal ve Rafineri, "Türkiye'nin en büyük 500 firması" listesinde 2016 yılında 53'ncü sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DE RODYUM METALİNDEN İLK BANYOYU ÜRETMİŞTİ

81 yaşında hayatını kaybeden işadamı Nadir Tütüncü firmasını şöyle anlatmıştı:

"Mesleği öğrenmek için bir ustanın rahleyi tedrisinden geçmek çok önemlidir, bu nedenle ustalarımı hep hayırla anarım. Ancak bugünlerde işler biraz değişti, özellikle rafinericilik gibi çok kapsamlı bir iş yapıyorsanız ve işin içinde de pek çok konu varken ,bu konuların hepsinde en iyisi olmak zorundasınız. Dünya standartlarında üretim yapabilen, Türkiye'de teknolojik anlamda kendine yetebilen ve atıklarını geri kazanabilen bir rafineriyiz. Kurduğumuz sistemle tüm atıklarımızı geri kazanıyoruz. Türkiye'de ilk rodyum metalinden banyolar ve kaplama solüsyonlarını yapma başarısını gösterebiliyoruz. Türkiye'nin en büyükleri listesinde ilk 20 içine girebiliyoruz. Bu başarılar sadece işini yapmak veya en iyisini yapmakla da kazanılmıyor. Yaptığınız işte ve sektörünüzde mutlak uzman olmayı gerektiriyor. Hem işinizi en iyi şekilde yapmalısınız hem de sektörünüze artı değer katacak, yenilikçi hizmetler sunmalısınız. Sizinle çalışmaktan mutlu ve gururlu ortak paydaşlar, iş ortakları yaratmalısınız. Bu da ancak güven kültürüyle yoğrulmuş çalışanları ve sürekli ileriyi hedefleyen, bunun için sürekli Ar-Ge'ye yatırım yapan işletmelerde oluşabilmektedir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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