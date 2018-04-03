DÜNYANIN BEKLEDİĞİ MAÇ BU AKŞAM ŞİFRESİZ KANALDA
Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Liginde final oynayan iki takım; Juventus ile Real Madrid'in bu akşamki maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin dev eşleşmesi Juventus Real Madrid maçı şifresiz canlı izlenebilecek. Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz yıl finali oynayan iki dev ekip, bu akşam saat 21.45'te kozlarını paylaşacak.
CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
Juventus'un ev sahipliğindeki mücadelede hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak. İki takım arasında geçtiğimiz yıl oynanan Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid Juventus'u 4-1 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.
Saat 21.45'te başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Müsabaka aynı anda Tivibuspor 2 ekranlarından da şifreli olarak ekranlara gelecek.
Kaynak: haberinburada
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