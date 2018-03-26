DÜNYANIN DÜZ OLDUĞUNU KANITLAMAK İÇİN KENDİNİ UZAYA FIRLATTI
ABD'li Mike Hughes dünyanın düz olduğunu ispat etmek için kendisini uzaya fırlattı. 'Uzay bilimini' kendi kendine öğrendiğini iddia eden adam düşerek yaralandı.
575 METRE YÜKSEĞE ÇIKTI
California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarda havaya fırlatılan Hughes, Mojave çölüne düştü. Yaralanan 61 yaşındaki Hughes, roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başardı.
"BİLİM KURGUDAN İBARET"
61 yaşındaki Mike Hughes, "kurgudan ibaret" dediği bilime inanmadığını belirterek "Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum. Ama bu bilim değil, sadece bir formül" dedi.
2014'te de benzer bir deneme yapan Hughes, bu uçuşun ardından, kendisini uzaya çıkaracak yeni bir roket yapmayı planlıyor. Hughes bu roketle, "Dünya'nın düz olduğunu kendi gözleriyle göreceğini" söylüyordu.
Kaynak: haberinburada
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