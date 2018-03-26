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Dünyanın Düz Olduğunu Kanıtlamak İçin Kendini Uzaya Fırlattı
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DÜNYANIN DÜZ OLDUĞUNU KANITLAMAK İÇİN KENDİNİ UZAYA FIRLATTI


Dünyanın düz olduğunu kanıtlamak için kendini uzaya fırlattı
Tarih : 26 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Dünyanın Düz Olduğunu Kanıtlamak İçin Kendini Uzaya Fırlattı(5/10)1

ABD'li Mike Hughes dünyanın düz olduğunu ispat etmek için kendisini uzaya fırlattı. 'Uzay bilimini' kendi kendine öğrendiğini iddia eden adam düşerek yaralandı.

575 METRE YÜKSEĞE ÇIKTI

California eyaletinde, Amboy bölgesi yakınlarda havaya fırlatılan Hughes, Mojave çölüne düştü. Yaralanan 61 yaşındaki Hughes, roketiyle 575 metre kadar yüksekliğe çıkmayı başardı.

"BİLİM KURGUDAN İBARET"

61 yaşındaki Mike Hughes, "kurgudan ibaret" dediği bilime inanmadığını belirterek "Aerodinamik ve akışkan dinamiğiyle, nesnelerin havada nasıl hareket ettiklerini biliyorum. Ama bu bilim değil, sadece bir formül" dedi.

2014'te de benzer bir deneme yapan Hughes, bu uçuşun ardından, kendisini uzaya çıkaracak yeni bir roket yapmayı planlıyor. Hughes bu roketle, "Dünya'nın düz olduğunu kendi gözleriyle göreceğini" söylüyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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