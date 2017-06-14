Parfüm Güneş Yanıklarına Neden Olabilir
Ikby'deki Siyasi Krizde Çözüm Arayışları
Suudi Savaş Gemisi Vuruldu
15 Temmuz İçin Bir Haftalık Anma Planlanıyor
Dursun Özbek, Bruma Transferini Resmen Açıkladı
Askeri Gemide Görevli Subaya Fetö Gözaltısı
Engin Altan Düzyatan Öldü İddiası Sevenlerini Korkuttu!
Dolarda Sert Düşüş!
Her 5 Kişiden,3 Kişi Obezite İle Mücadele Ediyor!
Abd'de Cumhuriyetçi Siyasetçiye Silahlı Saldırı
Chp'den Enis Berberoğlu Kararı İçin Açıklama
İdo Yaz Tarifesine Geçti, Fiyatları İndirdi!
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
İzmir'de 1100 Polisin Katıldığı Dev Operasyon
Abd'de Silahlı Saldırı
Chp Milletvekili Enis Berberoğlu Hakkında Tutuklama Kararı
Adapazarı'nda Mahalle Halkı Sapık Nöbetinde
6.2 Büyüklüğündeki Depremden Sonra Deniz Bu Hale Geldi!
Tarkan'ın Yeni Albümü Yarın Müzikseverlerle Buluşuyor
Akciğer İçin İyi Bir Temizleyici Aynı Zamanda…

dünyanın en büyüğü açılış için gün sayıyor

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ AÇILIŞ İÇİN GÜN SAYIYOR

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajlar kategorisinde gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından dünyanın en büyük barajı ve GAP'ın vizyon projesi olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralinin (HES) yüzde 96'sı tamamlandı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 14:56
Puan Ver : Dünyanın En Büyüğü Açılış İçin Gün Sayıyor(6/10)6


Temelden 135 metre yükseklikte inşa edilen ve yılda ortalama 4,12 milyar kilovatsaat enerji üretilecek Ilısu Barajı ve HES'in ünite 2'de elektromekanik montaj işinde en önemli aşamalardan biri olan 460 ton ağırlığındaki rotor, her biri 250 ton kapasiteli 2 santral binası ana vinci yardımıyla başarıyla yerine indirildi.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Dünyanın  En  Büyüğü  Açılış  İçin  Gün  Sayıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER