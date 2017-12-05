Bursaspor'da Batalla, Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlandı
Erdoğan'dan Trump Sorusuna Yanıt: Henüz Dönmedi
Ukraynalı Modele Asansörde Tacizi, Bakanlık Affetmedi
Türk Futbolu Batıyor, 9 Takımın Puanı Silindi
Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi
Ab, Vergi Cenneti Ülkelerden Oluşan Bir Kara Liste Yayınladı
Yunanistan'dan İtiraf: Türk Akımı Faaliyete Geçince Doğalgazı Türkiye'den Alacağız
Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm
Dursun Özbek: Igor Tudor İle Yola Devam Edeceğiz
Ab'den Abd'ye Kudüs Uyarısı: Ciddi Sonuçları Olur
Macarlardan, İltica Eden Sporcularla İlgili Kafa Karıştıran Açıklama
Son Dakika! Bakandan Müjde: 450 Bin Taşeron İşçi 3 Ay İçerisinde Kadroya Alınacak
Ab'den Tartışılacak Teklif: Kudüs, İki Devletin De Başkenti Olmalı
Trump, Abbas'ı Arayarak Kararını Açıkladı: Büyükelçiliğimizi Küdüs'e Taşıyacağız
Bu Akşamki Dev Maç Şifresiz Kanalda
İspanyol Kaleci Casillas Devre Arasında İngiltere Yolcusu
5 Aralık Kadın Hakları Gününde Türkiye'de Kadınlar Şiddet Gördü, Öldürüldü
Ekonomistler Üçüncü Çeyrekte Çift Haneli Büyüme Bekliyor
Yurt Dışına Yarışmaya Giden Türk Takımı İltica Etti
Beşiktaş, Galatasaray Ve Fenerbahçe Pfdk'ya Sevk Edildi

Dünyanın En Büyük Elmaslarından Biri 6,5 Milyon Dolara Satıldı! Geliri Yoksullara Gidecek

DÜNYANIN EN BÜYÜK ELMASLARINDAN BİRİ 6,5 MİLYON DOLARA SATILDI! GELİRİ YOKSULLARA GİDECEK

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'a ait dünyanın en büyük işlenmemiş elmaslarından biri olan 709 karatlık Barış Elması, 6,5 milyon dolara satıldı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 10:40
Puan Ver : Dünyanın En Büyük Elmaslarından Biri 6,5 Milyon Dolara Satıldı! Geliri Yoksullara Gidecek(9/10)5

New York'ta Sierra Leone Hükümeti tarafından ülkedeki yoksullara yardım etmek ve kalkınma projeleri geliştirmek amacıyla açık artırmaya çıkarılan elmasın sahibi, İngiliz mücevher markası Graff Diamonds'ın başkanı Laurence Graff oldu.

GELİRİ YOKSULLARA DAĞITILACAK

Elmasın satışından elde edilen gelirin yarısı, özellikle ülkenin doğusunda elmasın bulunduğu Koryardu köyünde temiz su, elektrik, eğitim ve sağlık projeleri için kullanılacak.

ÖNCEKİ SEFER DAHA YÜKSEK BİR TEKLİF ALMIŞTI

Dünyadaki en büyük 14'üncü elmas, geçen mayıs ayında yine New York'ta bir müzayedede satışa çıkarılmış ancak Sierra Leone Hükümeti 7,8 milyon dolarlık teklifi kabul etmemiş ve elmas satılmamıştı. "Barış Elması", bu müzayedede daha önce verilen tekliften daha düşük bir fiyata el değiştirdi.

BİR PAPAZ BULDU

"Barış Elması", mart ayında Kono bölgesinde yer alan Koryardu köyünde Emmanuel Momoh adlı Hristiyan bir papaz tarafından bulunmuş, papaz elması hükümete teslim etmişti.

Sierra Leone'da 1990'lu yıllardaki iç savaşta bu değerli taşlar silah alımı için kullanılmış ve "kanlı elmaslar" adı verilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünyanın  En  Büyük  Elmaslarından  Biri  65  Milyon  Dolara  Satıldı  Geliri  Yoksullara  
Gidecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER