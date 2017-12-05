DÜNYANIN EN BÜYÜK ELMASLARINDAN BİRİ 6,5 MİLYON DOLARA SATILDI! GELİRİ YOKSULLARA GİDECEK
Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'a ait dünyanın en büyük işlenmemiş elmaslarından biri olan 709 karatlık Barış Elması, 6,5 milyon dolara satıldı.
New York'ta Sierra Leone Hükümeti tarafından ülkedeki yoksullara yardım etmek ve kalkınma projeleri geliştirmek amacıyla açık artırmaya çıkarılan elmasın sahibi, İngiliz mücevher markası Graff Diamonds'ın başkanı Laurence Graff oldu.
GELİRİ YOKSULLARA DAĞITILACAK
Elmasın satışından elde edilen gelirin yarısı, özellikle ülkenin doğusunda elmasın bulunduğu Koryardu köyünde temiz su, elektrik, eğitim ve sağlık projeleri için kullanılacak.
ÖNCEKİ SEFER DAHA YÜKSEK BİR TEKLİF ALMIŞTI
Dünyadaki en büyük 14'üncü elmas, geçen mayıs ayında yine New York'ta bir müzayedede satışa çıkarılmış ancak Sierra Leone Hükümeti 7,8 milyon dolarlık teklifi kabul etmemiş ve elmas satılmamıştı. "Barış Elması", bu müzayedede daha önce verilen tekliften daha düşük bir fiyata el değiştirdi.
BİR PAPAZ BULDU
"Barış Elması", mart ayında Kono bölgesinde yer alan Koryardu köyünde Emmanuel Momoh adlı Hristiyan bir papaz tarafından bulunmuş, papaz elması hükümete teslim etmişti.
Sierra Leone'da 1990'lu yıllardaki iç savaşta bu değerli taşlar silah alımı için kullanılmış ve "kanlı elmaslar" adı verilmişti.
Kaynak: haberinburada
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