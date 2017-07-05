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dünyanın en büyük kedisi

DÜNYANIN EN BÜYÜK KEDİSİ

Bu kedi bildiğiniz kedilerden değil ve hayır abartmıyoruz. Devasa büyüklüklerde bir kediden bahsediyoruz.

Tarih : 05 Temmuz 2017, 14:16
Puan Ver : Dünyanın En Büyük Kedisi(8/10)8


 Bildiğimiz her sabah 5'te uyanıp sahibinin üstüne atlayan, kızdığında saldıran klasik bir kediden bahsediyoruz. Tek farkı devasa olması! Avustralya vatandaşı olan Stephy Hirst, bir yavruyken aldığı kedisi Omar'ın geldiği noktayı şaşkınlıkla izlediğini söylüyor. Yaklaşık 1 metre 20 cm boyunda olan Omar 15 kg ağırlığında!



 





 





 



 



 



 



 



kaynak:gazetevatan






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