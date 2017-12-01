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Dünyanın En Büyük Pili Çalışmaya Başladı

DÜNYANIN EN BÜYÜK PİLİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Tesla tarafından üretilen dünyanın en büyük lityum iyon bataryası Avustralya'da faaliyete geçti. Dev batarya en yakın rakibine göre üç kattan daha fazla güçlü.

Tarih : 01 Aralık 2017, 15:40
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Tesla'nın CEO'su Elon Musk, eylül sonunda Avustralya hükümeti ile bir kontrat imzlaamış ve bataryanın 100 gün içerisinde faaliyete geçeceğini söylemişti. Dev batarya, söylenenden yaklaşık 40 gün daha önce faaliyete geçmiş oldu.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Fransız Neoen firması ile işbirliği yapılarak üretilen 100 megawatt gücündeki batarya Güney Avustralya'nın elektrik problemlerinin çözümüne yardım edecek.

Dünya üzerinde şu ana kadar üretilen en büyük lityum iyon bataryanın kapasitesi 30 megawatt civarında.

Elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunu güneş ve rüzgar enerjisinden elde eden Güney Avustralya'da geçen yıl bir fırtına 24 saati bulan elektrik kesintisine yol açmıştı. Eyaletlerde sonraki aylarda da elektrik kesintileri yaşanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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