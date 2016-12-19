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dünyanın en güzel kızı belli oldu: stephanie del valle

DÜNYANIN EN GÜZEL KIZI BELLİ OLDU: STEPHANİE DEL VALLE

Miss World 2016 birincisi dün akşam Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen organizasyon ile belli oldu.

Tarih : 19 Aralık 2016, 10:38
Puan Ver : Dünyanın En Güzel Kızı Belli Oldu: Stephanie Del Valle(6/10)7



Dünyanın en güzel kızı Porto Riko'lu Stephanie del Valle oldu.




19 yaşındaki Stephanie del Valle, tacını geçtiğimiz yılın birincisi İspanyol güzel Mireia Lalaguna'dan aldı.




İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilen Stephanie del Valle 'Bu benim için inanılmaz bir onur ve sorumluluk' dedi.



 



kaynak:habertürk











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