DÜNYANIN EN HAREKETLİ VE EN TEMBEL ÜLKELERİ BELİRLENDİ: TÜRKİYE 17.SIRADA
Bilim insanları, fiziksel aktiviteleri incelemek için insanların akıllı telefonlarından elde edilen verileri inceleyerek dünyanın en tembel ve en hareketli ülkelerini analiz etti.
Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, küresel ölçekte fiziksel aktiviteleri incelemek için insanların akıllı telefonlardan elde edilen 68 milyon günlük veriyi analiz ederek dünyanın en tembel ve en hareketli ülkelerini analiz etti.
EN HAREKETLİ VE EN TEMBEL ÜLKE ARASINDAKİ ETKİNLİK FARKLARI İNCELENDİ
Argus Fitness uygulamasının etkinliği ile izlenen ve en son Nature dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre 46 ülkede 700 binin üzerinde insan çalıştığı saptandı. Gerçekleştirilen çalışmada aktivite eşitsizliği adı altında en hareketli ülke ile en tembel ülke arasındaki etkinlik farkları incelendi.
HONG KONG EN AKTİF ÜLKE OLARAK İLK SIRAYA YERLEŞTİ
Adım sayısının bir gün içinde ortalama 6.880 olarak hesaplandığı Hong Kong 46 ülke arasından 22.2 puan alarak en aktif ve aynı zamanda en az "etkinlik eşitsizliği" çıkan ülke olarak ilk sıraya yerleşti.
ÇEK CUMHURİYETİ "FALİYET EŞİTSİZLİĞİNDE" BEŞİNCİ SIRADA
"Faaliyet eşitsizliği" sıralamasında Çin, 24,5 puan ile ikinci sıradayken arkasından 24.6 puan ile İsveç, 24.7 ile Güney Kore ve 24.8 puan ile beşinci sırada Çek Cumhuriyeti oldu.
EN AZ AKTİVİTEDE BULUNAN SUUADİ ARABİSTAN "TEMBEL ÜLKE" OLDU
Suudi Arabistan, 32.5 puan ile ülkeler arasında en az aktivitede bulunan "tembel ülke" oldu. Koyu maviler en aktif, turuncular ise en az aktif ülkeler olarak işaretlenmiş. Ortalama adım sayısı bakımından İngiltere, 5.444 adım ile 12. sırada yer alırken Endonezya 3.513 adım ile en son sırada yer aldı. Sondan ikinci ise 3.807 adım ile yine Suudi Arabistan oldu. Türkiye'nin 46 ülke arasından 17. sırada olduğu araştırmada 26.4 hareketlilik puanı ile beraber bir gün içinde atılan adım ortalama 5057 olarak hesaplandı.
Kaynak: haberinburada
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