4 Yıl Önce Düşen Uçağı Arıyorlardı, Uyuyan Gemileri Buldular
Kasımpaşa'da Mutlu Son
4'lü İttifakta Anlaşma Tamam! Protokol Yarın Ysk'ya Sunulacak
Galatasaray Başkanlığına Resmen Aday Oldu
Erdoğan Uçakta İmzalamıştı! İşte Cumhur İttifakı'nın Tüm Detayları
Bakan Duyurdu! Trafikte Makas Atanlara Büyük Ceza Geliyor
Ünlü İsimler Mhp'den Aday Adayı Oldu
Bahçeli'den Chp'nin Adayı İnce'ye Sert Sözler!
Selahattin Demirtaş Resmen Cumhurbaşkanı Adayı
Firari Fetö'cü Hakan Şükür'ün Son Hali 'nereden Nereye' Dedirtti
Güney Kore Devlet Başkanı, Ziyaret Sonrası Türkçe Mesaj Paylaştı
Fiyatı Dudak Uçuklatıyor! Türkiye'den Sadece 2 Kişi Binecek
Hayranlarına Kötü Haber! Orhan Baba'yı Hastaneye Kaldırdılar
İzinli Er Tartıştığı Kıza Kurşun Yağdırdı, Sonra Kendine Sıktı
3 Cumhurbaşkanı Adayının Tek Bir Ortak Noktası Var
Anlaşmaya Varıldı! Dev Market Zinciri El Değiştirdi
Yerli Google Earth, İlk Kez Bir Tatbikatta Kullanıldı
Dünyanın En İşlek Uçuş Hattı Belli Oldu
Feci Kazada Ölen 4 Güney Koreli Turist, Yaralanan 4 Turistin Eşiymiş!
Ege'de Türk Gemisi İle Yunan Savaş Gemisi Çarpıştı

Dünyanın en işlek uçuş hattı belli oldu

DÜNYANIN EN İŞLEK UÇUŞ HATTI BELLİ OLDU

Singapur ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki uçuş güzergahı, dünyadaki en işlek uluslararası uçuş rotası oldu.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Dünyanın En İşlek Uçuş Hattı Belli Oldu(9/10)5

Havacılık araştırmaları şirketi OAG, geçen yılın Mart ayından bu yılın Şubat ayına kadarki dönemde kaydedilen verilere dayanarak dünyanın en işlek uçuş hatlarını açıkladı. Bu zaman aralığında, dünyanın en işlek uçuş hattı olarak belirtilen Singapur ile Kuala Lumpur havalimanları arasında 30 bin 537 uçuş yapıldığı kaydedildi.

4 MİLYONDAN FAZLA YOLCU TAŞINDI

Veriler, söz konusu süreçte, Kuala Lumpur-Singapur uçuş güzergahında 4 milyondan fazla yolcu taşındığını ve günde ortalama 84 uçuş yapıldığını gösterdi.

Listenin ikinci sırasında, 28 bin 887 uçuşla Hong Kong - Taipei, Tayvan hattı, üçüncü sırada da 27 bin 304 uçuşla Cakarta, Endonezya - Singapur rotası yer aldı.

Aynı süreçte, Hong Kong - Taipei hattında 6,5 milyon, Singapur - Cakarta hattında da yaklaşık 4,7 milyon yolcunun uçakla seyahat ettiği ortaya konuldu.

Listedeki 20 uçuş güzergahının 14'ünün Asya'da olduğu kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünyanın  En  İşlek  Uçuş  Hattı  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER