DÜNYANIN EN İYİ HAVALİMANI BELLİ OLDU
Singapur'da bulunan Changi Havalimanı, altıncı kez üst üste dünyanın en iyi havalimanı seçildi
Skytrax tarafından 500'den fazla havalimanını kullanan 13.7 milyon kişi üzerinden yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre Singapur'da bulunan Changi Havalimanı, altıncı kez üst üste en iyi havalimanı seçildi.
17 YILDA 9 BİRİNCİLİK
Skytrax CEO'su Edward Plaisted, altıncı kez birinci olmanın Changi Havalimanı için büyük bir başarı olduğunu belirterek, "Bu ödül Changi'nin uluslararası yolcular arasındaki popülaritesini gösteriyor" dedi.
Changi Havalimanı, son 17 yıl içerisinde toplam 9 kere birincilik ödülü kazandı.
EN İYİ HAVALİMANLARI
En iyi havalimanları listesinde Seul'deki Incheon ikinci olurken, onu Tokyo'daki Haneda ve Doha'daki Hamad izledi. Münih Havalimanı beşinci sırada yer alırken, ilk 10'daki diğer havalimanları Centrair Nagoya, Londra Heathrow, Zurih ve Frankfurt Airport olarak sıralandı.
Kaynak: haberinburada
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