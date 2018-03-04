Bugün Karayiplerde cennetten düşme bir ada gibi görünen Şeytan Adası, 100 yıl boyunca dünyanın en korkunç hapishanesinde sahipti.

Fransız Guyanası'nda bulunan Devil's Island (Şeytan Adası), bir zamanlar dünyanın en korkunç hapishanesine ev sahipliği yapıyordu. Katiller, tecavüzcüler ve siyasi mahkumlar da dahil olmak üzere 100 yıldan fazla sürede 70.000 mahkum bu hapishanede barındı.

İLK YILDA YÜZDE 40'I HAYATTA KALDI

İşkenceye maruz kalan çoğu mahkum adadan asla çıkamadı. İlk yılda mahkumlardan sadece yüzde 40'ının hayatta kaldığı hapishanede 100 yılda sadece 5 bin mahkum hayatta kalmayı başardı.

HÜCRELERİ 3,5 METREKAREYDİ

Ünlü hapishanede emirlere uymayı reddeden mahkumlaras sülfür buharı ile işkence yapılıyordu. Mahkumların 1,8x2 metre genişliğindeki hücrelerde yaşadığı hapishanede kalanlar gün boyu boyunlarında zincirlerle dolaşmak zorundaydı. Açlıktan ölen mahkumlar iskelete dönmüştü ve birçoğu ölmeyi bekliyordu.

TURİSTİK HALE GELDİ

Her gece bacakları uzun demir çubuğa sabitlenerek uyuyan mahkumlar serbest kalınca da Fransız Ginesi'nde yaşamaya zorlandılar. Daha sonra terk edilen ada, 1980'lerde yenilenerek turistik bir cazibe merkezi haline geldi.

Kaynak: haberinburada