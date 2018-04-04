DÜNYANIN EN LÜKS YATLARININ ÜRETİLDİĞİ MERKEZDE YANGIN ÇIKTI!
Dünyanın en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR
Saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
PATLAMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINIYOR
Yapımı devam eden tekne ve yatlar uzaklaştırılırken, kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alınıyor.
HELİKOPTERLE DE MÜDAHALE EDİLEBİLİR
Alevlere, helikopterle havadan da müdahale edilebileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkeş Anıldı, On Binler Beştepe'ye Koştu
- Annem Beni Dövdü Diyen 13 Yaşındaki Kız: Kimsesizler Yurduna Gitmek İçin Yalan Söyledim
- Büyükçekmece'de Siyanür Paniği! Hayvanlar Telef Oldu, Evler Boşaltıldı
- Escobar'ın Evini Yıkıp Park Yapmak İstiyorlar
- Kritik 3'lü Zirve Bugün Başkent'te! Gündem Suriye'nin Yeni Anayasası
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İspanya'daki Festivalde Kızgın Boğa Can Aldı, O Anlar Saniye Saniye Görüntülendi
- Amatör Dalgıç Cinsel Organını Devasa İstiridyeye Sokunca Hastanelik Oldu
- Abd, Diplomat Krizinde Geri Adım Attı! Yeni İsimler Gelebilir
- Almanya'da Metrolar Birbirine Girdi: Onlarca Yaralı Var
- 170 Milyon Yıllık Dinozor Ayak İzi Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar