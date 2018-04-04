Dünyanın en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge'de yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

PATLAMA RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINIYOR

Yapımı devam eden tekne ve yatlar uzaklaştırılırken, kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alınıyor.

HELİKOPTERLE DE MÜDAHALE EDİLEBİLİR

Alevlere, helikopterle havadan da müdahale edilebileceği öğrenildi.

Kaynak: haberinburada