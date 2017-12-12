Forties Boru Hattı Çatlayınca Petrol Fiyatları Fırladı
Sevgilisini Öldüren Ampute Atlet Pistorius, Cezaevinde Çıkan Kavgada Yaralandı
Taşeronların Derdini Dinleyen Alo 170 Çalışanları Kadro Dışı Kaldı
21 Maçta 18 Gol Atan Eski Beşiktaşlı Aboubakar, Portekiz'de Şov Yapıyor
İspanyol Basını: Ronaldo, Real Madrid'den Ayrılmaya Çok Yakın
Dünyanın En Tatmin Edici Videosu! Bir Otomobil Kazası Mutlu Son İle Bitti
Alman Basını, Beşiktaş'ın Tur Şansını Açıkladı
Yediemin Deposunda 8 Milyon Liralık Araç Çürüyor
Şampiyonlar Ligi Eşleşmeleri İspanyolları Korkuttu
Çin Otomotiv Devi Baıc, Artık Dizel Ve Benzinli Araç Üretmeyecek
Türkiye Büyümede Ab Ülkelerini Ve G20 Ülkelerini Geride Bıraktı
Dolar Yükselişe Geçti
Yerli Otomobil, Bir Milyon Kişiye İstihdam Sağlayacak
Yüksek Faizi Eleştiren Erdoğan, Yıl Sonu Büyüme Tahmini Açıkladı: Yüzde 7,5 Civarında
Nobelli Ekonomistten Bitcoin Yorumu: Bu Oyun Gibi Bir Şey
Kazadan Önce Sabahladığı Mekan Ortaya Çıktı
Putin'in Talimatı Sonrası Rus Askerleri, Suriye'den Çekilmeye Başladı
Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
6 Yaşında Oturduğu Yerden 11 Milyon Dolar Kazandı
Kayak Milli Takımı Seçmelerinde Kavga! Sporcular Birbirine Bıçak Çekti: 2 Yaralı, 5 Gözaltı

Dünyanın En Tatmin Edici Videosu! Bir Otomobil Kazası Mutlu Son ile Bitti

DÜNYANIN EN TATMİN EDİCİ VİDEOSU! BİR OTOMOBİL KAZASI MUTLU SON İLE BİTTİ

Kazalar genellikle rahatsız eden ve acı verici görüntülere sahne olur, hele ki bu yüksek hızlara çıkılan otomobil sporlarında gerçekleşen bir kazaysa. Ancak bu sefer hikayenin sonu oldukça tatmin edici ve sevimli.

Tarih : 12 Aralık 2017, 16:10
Puan Ver : Dünyanın En Tatmin Edici Videosu! Bir Otomobil Kazası Mutlu Son İle Bitti(8/10)4

Marcos Ambrose isimli ünlü pilotun, Avustralya'nın Canberra pistinde gerçekleştirilen Supercars şampiyonasındaki bir yarış esnasında tekerleği fırlayınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Normalde rahatsız edici anlara sahne olan yarış otomobillerine dair kazalar, bu defa mutlu son ile biten bir mini hikaye gibiydi adeta. Ambrose yarışa devam edemese de lastiğin muhteşem yolculuğu herkesin yüzünü güldürmeye yetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dünyanın  En  Tatmin  Edici  Videosu  Bir  Otomobil  Kazası  Mutlu  Son  İle  
Bitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER