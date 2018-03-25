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Dünyanın En Uzun İkinci Uçak Seferi Gerçekleşti! Tam 17 Saat Sürdü
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Dünyanın en uzun ikinci uçak seferi gerçekleşti! Tam 17 saat sürdü

DÜNYANIN EN UZUN İKİNCİ UÇAK SEFERİ GERÇEKLEŞTİ! TAM 17 SAAT SÜRDÜ

Avustralya havayolu şirketi Qantas, Avustralya'dan İngiltere'ye ilk direkt uçuşu 17 saatte gerçekleştirerek, dünyanın en uzun ikinci seferini yaptı.

Tarih : 25 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : Dünyanın En Uzun İkinci Uçak Seferi Gerçekleşti! Tam 17 Saat Sürdü(5/10)1

Avustralya'nın Perth kentinden İngiltere'nin başkenti Londra'ya, hiç duraklama yapmaksızın ilk tarifeli direkt uçuş 17 saatte tamamlandı. Perth'ten, 200 yolcu ve 16 mürettebat ile kalkış yapan Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, 14 bin 498 kilometre yol katederek, Londra'nın Heatrow Havalimanı'na başarıyla iniş yaptı.

DOHA-AUCKLAND SEFERİNDEN SONRA EN UZUN SEFER

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne göre, Qantas Havayolları'nın Perth-Londra seferi, Katar Havayolları'nın 14 bin 529 kilometre mesafeli Doha-Auckland seferinden sonra dünyanın en uzun ikinci uçuşu oldu.

Sefer, uçak ve yakıt değişimi yapılan diğer güzergahlardan yaklaşık 3 saat daha kısa sürdü.

DAHA ÖNCE UÇAK 7 KEZ DURUYORDU

Qantas Havayolları Genel Müdürü Alan Joyce, uçuş öncesi yaptığı açıklamada, Avustralya-İngiltere arasında daha önce gerçekleştirilen uçuşların 7 kez durarak 4 gün süren "kanguru rota" şeklinde gerçekleştirildiğini ve direkt seferi "oyun değiştiren rota" olarak tanımladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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