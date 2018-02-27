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Dünyanın en zenginlerindendi! Bir gecede milyarlarca dolar kaybetti

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİNDENDİ! BİR GECEDE MİLYARLARCA DOLAR KAYBETTİ

Zara markasıyla hızlı modanın başını çeken İspanyol tekstil devi Inditex'in sahibi Amancio Ortega, şirket hisselerinin son 3 yılın en düşük düzeyine gerilemesiyle Cuma günü 4,3 milyar dolar kaybetti.

Tarih : 27 Şubat 2018, 01:20
Puan Ver : Dünyanın En Zenginlerindendi! Bir Gecede Milyarlarca Dolar Kaybetti(10/10)6

Zara, Bershka, Pull & Bear gibi markalarıyla hızlı moda sektörünün en büyüğü olan Inditex hisseleri son 3 yılın en düşük seviyesine indi. 2017 sonunda doğru 36 euro civarında işlem gören İspanyol tekstil devinin hisseleri sadece Cuma günü yüzde 7 değer kaybetti ve 25 euro oldu.

YILBAŞINDAN BERİ 7 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

2017 yılını 75 milyar doların üzerindeki servetiyle dünyanın en zengin 4. kişisi olarak tamamlayan Inditex'in sahibi Amancio Ortega da hisselerdeki düşüş nedeniyle 7 milyar doların üzerinde kaybetti. Ortega, geçen yıl ağustos ayında 85 milyar dolara dek çıkarak kısa süreliğine dünyanın en zengini de olmuştu.

Sadece cuma günkü düşüşte 4.3 milyar dolardan olan Amacio Ortega, milyarderler sıralamasında 67.8 milyar dolarla 7. sıraya geriledi.

BERNARD ARNAULT 75 MİLYAR DOLARLA AVRUPA'NIN EN ZENGİNİ

Ortega, böylelikle Avrupa'nın en zengini unvanından da oldu. Forbes milyarderler listesinde 75.1 milyar dolar serveti olan Fransız iş adamı Bernard Arnault zirveye çıktı. Arnault, aynı zamanda dünya listesinde de 4. sıraya yükseldi.

68 yaşındaki milyarder Dior, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Hublot, Don Perignon gibi çok çeşitli ürün gamlarındaki pek çok markadan oluşan ve dünyanın en büyük lüks tüketim grubu olan LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE'nin başında bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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