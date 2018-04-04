Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi başladı.

Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasar Ruhani, Suriye konusunu görüşmek için bir araya geldi.

ÖNCE BAŞ BAŞA GÖRÜŞMELER YAPILDI

Beştepe'de önce Erdoğan ile Ruhani baş başa görüştü. Ardından Putin ile Ruhani görüşmesi gerçekleşti.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Görüşme sonrasında Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak. Çalışma yemeğinin ardından Erdoğan, Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

ÜÇLÜ ZİRVE DAHA ÖNCE SOÇİ'DE YAPILMIŞTI

"Suriye" konulu üçlü zirve daha önce 22 Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla Soçi'de yapılmıştı.

Kaynak: haberinburada