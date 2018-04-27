Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore lideri Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde 65 yıl sonra bir araya geldi. Kim," Bundan böyle uykunuzu bölmeyeceğime söz veriyorum." dedi.



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tarihi görüşmesinde iki liderden olumlu mesajlar geldi.



Sabahın erken saatlerinde Pyongyang'dan yola çıkan Kim, iki ülke sınırındaki Panmunjom'un güney tarafına geçerek Barış Evi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüştü.



İKİ LİDER EL SIKIŞTI, TÖRENLE KARŞILANDI



İki liderin önce el sıkışması, Güney Koreli askerlerden oluşan tören mangasını selamlaması ile başlayan zirve akışı kapsamında Kim, Barış Evi'ndeki ziyaretçi defterini imzaladı. Kim, "Şu andan itibaren yeni bir tarih başlıyor, bir barış çağının tarihi başlangıç noktasında." ifadesini kaleme aldı.



KUZEY KORE LİDERİNİN KIZ KARDEŞİ DE VARDI



Öngörülen program akışından 15 dakika önce başlayan zirvede, Kuzey Kore lideri Kim'in şubat ayında Güney Kore'ye özel temsilci sıfatıyla gönderdiği kız kardeşi Kim Yo-jong da yer aldı.



"BU TARİHİ YERDE OLMAKTAN ÇOK HEYECAN DUYUYORUM"



Görüşmenin basına açık bölümünde Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile açık, samimi ve dürüstçe bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, zirveden iyi bir sonuç almayı umduğunu söyledi.



"Bunun (zirvenin) geçmişteki gibi uygulanamayan sonuçları olması yerine geleceğe kararlılıkla bakarken, birlikte el ele yürüyebileceğimiz bir şans olmasını umuyorum." diyen Kim, Moon'a "bu tarihi yerde" olmaktan çok heyecan duyduğunu belirtti. Kim, Moon'a kendisi ile buluştuğu için teşekkür etti.



"BUNDAN BÖYLE UYKUNUZU BÖLMEYECEĞİM"



Yerel saatle 12.00'de biten ilk turun ardından ayrı ayrı öğle yemeği yiyecek olan taraflar, öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek birlikte ağaç dikecek. Diğer taraftan görüşmeyle ilgili açıklama yapan Güney Kore tarafına göre Kim, Moon'a "Füze denemeleri sebebiyle sürekli erken uyandığınızı duydum. Bundan böyle uykunuzu bölmeyeceğime söz veriyorum" dedi. Kim ayrıca daha sık görüşmeleri gerektiğini söyleyip birlikte daha iyi bir dünya inşa etme çağrısı yaptı. Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret sözü de verdi. Moon da Kim'e kız kardeşinin Güney Kore'de 'ünlü' olduğunu söyledi ve kutsal kanul edilen Paekdu Dağı'na çıkmak istediğini dile getirdi.



"PANMUNJOM BARIŞIN SEMBOLÜ OLDU"



Moon ise zirveyi düzenlemeyi kabul ettiği için Kim'e teşekkürlerini sunarak, "Başkan Kim, askeri demarkasyon hattını geçti. Böylelikle Panmunjom, bir ayrılığın değil barışın sembolü oldu." yorumunu yaptı.



Dünyanın gözleri ve kulaklarının Panmunjom'a çevrildiğini vurgulayan Güney Kore Devlet Başkanı Moon, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşların yanı sıra iki ülke halklarının zirveden beklentilerinin çok yüksek olduğunu kaydetti.



Moon, zirvede bir anlaşmaya ulaşmayı, dünyada barışı dileyen herkes ve kendi halkları için mükemmel bir hediye oluşturabilmeyi dilediğini belirtti.



ÖĞLEDEN SONRA GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDECEK



Görüşmenin bitmesinin ardından Kim, siyah bir limuzine binerek Panmunjom'un kuzey tarafına geçti. Öğleden sonra iki lider görüşmelerine devam edecek.



Taraflar öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek fidan dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanının dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz." yazılı bir anıt taşı konulacak.



KISA YÜRÜYÜŞ YAPIP SOHBET EDECEKLER



İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce beraber kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecek. Zirve, Moon'un ev sahipliğinde verilecek akşam yemeğiyle sona erecek.



Kim-Moon görüşmesinde, daha önce Güney Kore makamlarından, Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesi, iki Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve nükleerden arındırılma konuları yer alacağı alacağı açıklanmıştı.



ZİRVE DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERLE GELDİ



İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği zirvede Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu.



Kuzey Kore lideri Kim'in yaptığı nükleer ve füze denemeleri ile hem Kore Yarımadası'nda hem de uluslararası toplumda büyük tepkiye neden olmuş, Pyongyang yönetiminin geçen yıl eylül ayında yaptığı 6. nükleer deneme iki ülke arasındaki gerilimi had safhaya çıkarmıştı.



Kim'in yılbaşı mesajının ardından yakalanan olumlu atmosfer Güney Kore'deki PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda diplomatik görüşmelere dönüşmüş ve Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yürütülen diplomatik temaslarla bugün Kim-Moon zirvesinin yapılması kararlaştırılmıştı.



İki Kore, 2000 ve 2007'de düzenlenen zirvelerde de kalıcı barışı sağlamak ve nükleerden vazgeçmek için anlaşmış ancak bir sonuç alınamamıştı.



KİM, GELECEK AY TRUMP İLE GÖRÜŞECEK



Kim'in, Moon ile buluşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la da gelecek ay görüşmesi planlanıyor.



ABD'DEN İLK TEPKİ: TARİHİ GÖRÜŞME



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kim-Moon görüşmesini "tarihi" olarak niteleyen Sanders, "Müzakerelerin tüm Kore Yarımadası için barış ve refah dolu bir gelecek yolunda ilerleme sağlayacağı konusunda ümitliyiz." ifadesini kullandı.



Sözcü ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasındaki görüşmenin de gelecek haftalar içinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Görüşme için Pyongyang'dan yola çıkan Kim, kendisinden az önce Panmunjom'a ulaşan Moon ile görüşmek için iki ülke sınırının güney tarafına geçmişti. İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği zirvede Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olmuştu.



























Kaynak: haberinburada



