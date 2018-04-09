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Dünyanın Gözü New York'ta! Bmgk, Kimyasal Saldırıyı Görüşüyor
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DÜNYANIN GÖZÜ NEW YORK'TA! BMGK, KİMYASAL SALDIRIYI GÖRÜŞÜYOR


Dünyanın gözü New York'ta! BMGK, kimyasal saldırıyı görüşüyor
Tarih : 09 Nisan 2018, 23:00
Puan Ver : Dünyanın Gözü New York'ta! Bmgk, Kimyasal Saldırıyı Görüşüyor(5/10)1

ABD'nin New York şehrinde toplanan BMGK üyeleri, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere bir araya geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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