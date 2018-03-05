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Dünyanın gözünü çevirdiği Oscar ödülleri, sahiplerini bulmaya başladı

DÜNYANIN GÖZÜNÜ ÇEVİRDİĞİ OSCAR ÖDÜLLERİ, SAHİPLERİNİ BULMAYA BAŞLADI

90. kez düzenlen Oscar Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini bulmaya başladı. En iyi film The Shape of Water seçilirken, filmin yönetmeni Guillermo del Toro da en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

Tarih : 05 Mart 2018, 08:30
Puan Ver : Dünyanın Gözünü Çevirdiği Oscar Ödülleri, Sahiplerini Bulmaya Başladı(5/10)1

90'ıncı kez düzenlenen Akademi Ödülleri ya da herkesin bildiği adıyla Oscar ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda dağıtılıyor. Törenin sunucusu Jimmy Kimmell, açılışta Hollywood'da son aylara damgasını vuran cinsiyet eşitsizliğine ve taciz iddialarına yönelik bir konuşma yaptı. Aynı ajans tarafından temsil edilseler bile kadın ve erkek oyuncular arasındaki kazanç eşitsizliğinin de altını çizdi.

GECENİN KAZANANLARI

En iyi yönetmen: Guillermo del Toro

En iyi film: The Shape of Water

En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)

En iyi erkek oyuncu: Gary Oldman

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sam Rockwell

En iyi makyaj: Darkest Hour

En iyi kostüm tasarımı: Mark Bridges (Phantom Thread)

En iyi belgesel: Icarus (Brian Fogel ve Dan Cogan)

En iyi ses miksajı: Dunkirk

En iyi ses kurgusu: Dunkirk

En iyi prodüksiyon tasarımı: The Shape of Water

Yabancı dilde en iyi film: A Fantastic Woman

En iyi animasyon kısa film: Dear Basketball

En iyi animasyon film: Coco

En iyi görsel efekt: Blade Runner 2049

En iyi kurgu: Dunkirk

En iyi kısa belgesel: Heaven Is A Traffic Jam On The 405

En iyi kısa film: The Silent Child

En iyi uyarlama senaryo: James Ivory (Call Me By Your Name)

En iyi görüntü yönetmeni: Roger Deaking (Blade Runner 2049)

En iyi özgün müzik: Alexander Desplat (The Shape of Water)

En iyi özgün şarkı: Coco (Remember Me)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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