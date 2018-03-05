DÜNYANIN GÖZÜNÜ ÇEVİRDİĞİ OSCAR ÖDÜLLERİ, SAHİPLERİNİ BULMAYA BAŞLADI
90. kez düzenlen Oscar Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini bulmaya başladı. En iyi film The Shape of Water seçilirken, filmin yönetmeni Guillermo del Toro da en iyi yönetmen ödülünü kazandı.
90'ıncı kez düzenlenen Akademi Ödülleri ya da herkesin bildiği adıyla Oscar ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda dağıtılıyor. Törenin sunucusu Jimmy Kimmell, açılışta Hollywood'da son aylara damgasını vuran cinsiyet eşitsizliğine ve taciz iddialarına yönelik bir konuşma yaptı. Aynı ajans tarafından temsil edilseler bile kadın ve erkek oyuncular arasındaki kazanç eşitsizliğinin de altını çizdi.
GECENİN KAZANANLARI
En iyi yönetmen: Guillermo del Toro
En iyi film: The Shape of Water
En iyi kadın oyuncu: Frances McDormand
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Allison Janney (I, Tonya)
En iyi erkek oyuncu: Gary Oldman
En iyi yardımcı erkek oyuncu: Sam Rockwell
En iyi makyaj: Darkest Hour
En iyi kostüm tasarımı: Mark Bridges (Phantom Thread)
En iyi belgesel: Icarus (Brian Fogel ve Dan Cogan)
En iyi ses miksajı: Dunkirk
En iyi ses kurgusu: Dunkirk
En iyi prodüksiyon tasarımı: The Shape of Water
Yabancı dilde en iyi film: A Fantastic Woman
En iyi animasyon kısa film: Dear Basketball
En iyi animasyon film: Coco
En iyi görsel efekt: Blade Runner 2049
En iyi kurgu: Dunkirk
En iyi kısa belgesel: Heaven Is A Traffic Jam On The 405
En iyi kısa film: The Silent Child
En iyi uyarlama senaryo: James Ivory (Call Me By Your Name)
En iyi görüntü yönetmeni: Roger Deaking (Blade Runner 2049)
En iyi özgün müzik: Alexander Desplat (The Shape of Water)
En iyi özgün şarkı: Coco (Remember Me)
Kaynak: haberinburada
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