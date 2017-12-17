DÜNYANIN GÖZÜNÜ KIRPMADAN İZLEDİĞİ DEFİLEYE HAMİLE ÇIKMIŞ
Çocukluk aşkı Hermann Nicoli ile nişanlı olan 29 yaşındaki Güney Afrikalı model, geçen ay defile için podyuma çıktığında hamileymiş.
Geçen ay Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Victoria's Secret defilesinde podyuma çıkan Candice Swanepoel, ikinci kez anne olmaya hazırlandığını duyurdu.
PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLA DUYURDU
29 yaşındaki Güney Afrikalı model, iyice belirginleşen karnını tutarak çektirdiği pozunu "Bu yıl Noel erken geldi" notuyla paylaştı.
PODYUMDA KİMSENİN DİKKATİ ÇEKMEMİŞTİ
Swwanepoel, geçen ay defile için podyuma çıktığında ünlü modelin hamileliği kimsenin dikkatini çekmemişti.
ÇOCUKLUK AŞKI İLE NİŞANLI
Çocukluk aşkı Hermann Nicoli ile nişanlı olan Cahdice Swanepoel, geçen yıl ekim ayında Anaca adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirmişti.
Cahdice Swanepoel ve nişanlısı;
Kaynak: haberinburada
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