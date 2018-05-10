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Dünya'nın ilk kadın temalı AVM'si İstanbul'da açıldı!

DÜNYA'NIN İLK KADIN TEMALI AVM'Sİ İSTANBUL'DA AÇILDI!

Dünya'nın ilk kadın temalı AVM'si olduğu belirtilen Zeruj Port Zeytinburnu'nda açıldı. Muhafazakar kadın modasını yansıtacak olan AVM'de 126 mağaza yer alıyor.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Dünya'nın İlk Kadın Temalı Avm'si İstanbul'da Açıldı!(8/10)4

Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olduğu belirtilen Zeruj Port Zeytinburnu'nda açıldı.

İÇERİYE ERKEKLER DE GİREBİLİYOR

Açılışta konuşan AVM'nin yönetim kurulu başkanı Zehra Özkaymaz, "Bizlere inanıp, güvenip, 5 yıldır evlerinde küçük çapta üretim yaparak başladıkları bu yola çıkan kadın girişimciler olan sevgili arkadaşlarıma ve mağaza sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi. AVM'nin Orta Doğu'nun göz bebeği olacağını belirten Özkaymaz, "Sosyal medyada bazı söylemler çıktı "içeriye erkekler giremiyor mu acaba" diye. Hayır içeriye herkes davetli. Çoluk çocuk ailece keyifle vakit geçirebileceğiniz bir ortam kurguladık" diye konuştu.

MUHAFAZAKAR KADIN MODASI YANSITILAN AVM'DE 126 MAĞAZA VAR

Açılış konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve kurdele kesildi. Açılışa gelenler daha sonra kadın mağazalarını içeren AVM'yi gezdi. Muhafazakar kadın modasını yansıtacağı kaydedilen AVM'de 126 mağaza yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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