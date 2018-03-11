İngiltere'de kimyasal saldırıya uğrayarak dünyanın gündemine oturan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Sergey Skripal'in alışveriş yaptığı Türk bakkal, eski Ruj ajanını anlattı.

İngiltere'nin güneybatısında "emekliler" kenti olarak bilinen Salisbury'de hayat, geçen pazar günü eski Rus casus Skripal ve kızı Yulia'nın bilincini yitirmiş olarak bir alışveriş merkezi önündeki bankta bulunmasıyla hızlandı.

DÜNYA O KENTE HÜCUM ETTİ

Skripal ile ilişkili birçok nokta polis kordonuna alınırken, dünya medyası da kente hücum etti. Sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddeyle suikasta uğradığından şüphelenilen Skripal'in kent merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Christie Miller Road'daki evi, polis kordonuna alınan ve medyanın kuşatmasına giren noktalardan biri oldu.

TÜRK BAKKAL RUS AJANI ANLATTI

Skripal'in hayatına ilişkin her türlü bilginin peşine düşen basın, çok geçmeden eski ajanın evine birkaç yüz metre mesafedeki bakkal dükkanını bulmakta gecikmedi.

Dükkana giren bir muhabirin "Rus müşteriniz var mı?" diye sormasıyla dükkanın sahibi Ebru Öztürk'ün de hayatı değişti. Öztürk, olayın üzerinden 2 gün geçmesine karşın dükkanının sürekli müşterisi olan Rus'un, uğradığı suikastla dünyanın gündemine oturan bir ajan olduğunu henüz öğrenmemişti.

"DUYUNCA ŞOKE OLDUM"

AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bankın üzerinde bulunmasından 2 gün önce son kez dükkanına uğrayan Skripal'in başına gelenleri gazetecilerden öğrendiğini anlatan Öztürk, şunları söyledi: "Kendi işlerimin yoğunluğundan medyayı da takip edememiştim. İçeri giren gazeteci Rus müşterim olup olmadığını sorduğunda da Skripal'i düşünüyordum. Kasanın yanına katalog koymuştum. Sipariş etmemi istediği bir özel ürün olup olmadığını sormak için dükkanıma gelmesini bekliyordum. Haberi duyunca şoke oldum."

BABA-KIZ İLİŞKİSİ

Skripal'in uzun süredir müşterisi olduğunu ifade eden Öztürk, yaşlı Rus ile aralarında bir baba kız ilişkisi geliştiğini belirtti. İngiltere'de son 10 yıldır bir iş kadını ve bekar bir anne olarak yaşadığını anlatan 41 yaşındaki Öztürk, Skripal'in de yakın zamanda eşini ve oğlunu kaybetmiş olmasının ve İngiltere'de bir Rus olarak yalnız yaşamasının birbirlerine yaklaşmalarında etkili olduğunu kaydetti.

Öztürk, Skripal'in, 5 yaşındaki kızı Asya ile de ilgilendiğini, sevgi ve şefkat gösterdiğini, hatta birkaç kez harçlık verdiğini söyledi.

CASUS OLDUĞUNA İNANAMIYOR

Skripal'in eski bir casus olduğuna inanmakta güçlük çektiğini dile getiren Öztürk, "Babasından ayrı yaşayan bir insan olarak beni kendisine yaklaştıran birinin casus olduğunu hala düşünemiyorum." diye konuştu.

EMEKLİ BİR ŞİRKET YÖNETİCİSİ SANIYORMUŞ

Öztürk, Skripal'in kendisinde "emekliye ayrılmış önemli bir kişi" izlenimi bıraktığını ifade ederek "Geçmişte birçok çalışanı bulunan bir şirketi yönetmiş, şimdiyse emekliye ayrılmış, kabuğuna çekilmiş, mutlu olmaya çalışan bir yönetici olabileceğini düşünmüştüm." dedi.

"ŞANS OYUNLARINI SEVERDİ"

Skripal'in dükkanında düzenli olarak şans oyunları da oynadığını anlatan Öztürk, zaman zaman ikramiye de kazandığını ve ödemesini yaptığı 4 sterlinlik son şans oyunu kuponunu da dükkanında muhafaza ettiğini söyledi.

Öztürk, Skripal'in şans oyunlarına bağımlı gibi değil, eğlence şeklinde yaklaştığını belirterek Rus ajanın alışverişte harcadığı paranın da mahalledeki müşterilerinin ortalama harcamasının üzerinde olduğunu kaydetti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DÜNYA BASININDA

Skripal'in dükkanın güvenlik kamerasındaki görüntülerinin de dünya basınının büyük ilgisini çektiğini ifade eden Öztürk, 27 Şubat'a ait kayıtları Japonya'dan Brezilya'ya kadar pek çok basın kuruluşunun alarak yayımladığını anlattı.

Gazeteci akınına uğrayan dükkanda röportaj vermekten bazen müşterilere hizmet veremediğini aktaran Öztürk, böyle durumlarda bazı muhabirlerin kasaya geçerek kendisine yardım ettiğini söyledi.

Öztürk'ün dükkanındaki güvenlik kamerası görüntülerine göre, üzerinde kahverengi deri ceket ve kot pantolon bulunan Skripal, yaklaşık 3,5 dakika kaldığı dükkanda raflar arasında dolanıyor ve alışverişini tamamladıktan sonra kasada Öztürk ile bir süre de sohbet ediyor.

SON AYLARDA SAMİMİ OLMUŞLAR

Kızının birkaç ay önce ilkokula başlamasıyla dükkanda daha uzun zaman geçirmeye başladığını ve Skripal ile bu son aylarda daha büyük samimiyet kurduğunu anlatan Öztürk, eski müşterisinin bir an önce sağlığına kavuşup dükkanına gelmesini ümit ettiğini sözlerine ekledi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sergey Skripal (66) ve kızı Yulia (33), Salisbury Bölge Hastanesi'nde yoğun bakımda tutuluyor. Baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

İngiliz polisi, Skripal olayıyla ilgili geniş kapsamlı bir operasyon yürütüyor. Soruşturma kapsamında 240'ten fazla görgü tanığıyla temasa geçen polis, Rus ajanın 2012'de ölen eşinin de kentteki mezarını açtı. Ludmilla Skripal'in de ölümünün zehirlenmeye bağlı olup olmadığı araştırılıyor.

13 YIL CEZA ALMIŞTI

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı. Daha sonra İngiltere'ye gelen Skripal'in, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'e, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: haberinburada