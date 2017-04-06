DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAN ÇANAKKALE İÇİN TERÖR UYARISI: SALDIRI OLABİLİR
Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, 25 Nisan'da Gelibolu'da düzenlenecek Anzak Günü anmalarına terör saldırısı gerçekleştirilebileceğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı
Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, 25 Nisan'da Gelibolu'da yapılacak Anzak Günü anmalarına terör saldırısı düzenlenebileceği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.
Reuters'ın haberine göre, Bishop yaptığı açıklamada Türk yetkililerin istihbarattan haberdar olduklarını ve geleneksel olarak Anzak Günü anmalarında güvenlik önlemlerini yüksek seviyede tuttuklarını belirtti.
Avustralya Dışişleri Bakanı e-mail yoluyla yaptığı açıklamada, "Avustralya hükümeti, teröristlerin Gelibolu yarımadasındaki Anzak Günü anmalarını hedef alabileceği yönünde bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.
Avustralya, Türkiye ile ilgili vatandaşlarına yaptığı seyahat önerisinde, ülkeyi ziyaret edeceklerin yüksek seviyede dikkatli olmalarını ve Ankara ile İstanbul'a yapacakları ziyaretleri yeniden gözden geçirmelerini istedi.
kaynak:habertürk
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