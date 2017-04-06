Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet
Suriye İle İlgili Bomba İddia!

dünyanın öbür ucundan çanakkale için terör uyarısı: saldırı olabilir

DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDAN ÇANAKKALE İÇİN TERÖR UYARISI: SALDIRI OLABİLİR

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, 25 Nisan'da Gelibolu'da düzenlenecek Anzak Günü anmalarına terör saldırısı gerçekleştirilebileceğine dair istihbarat aldıklarını açıkladı

Tarih : 06 Nisan 2017, 10:54
Puan Ver : Dünyanın Öbür Ucundan Çanakkale İçin Terör Uyarısı: Saldırı Olabilir(8/10)7


Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, 25 Nisan'da Gelibolu'da yapılacak Anzak Günü anmalarına terör saldırısı düzenlenebileceği yönünde bilgi aldıklarını söyledi.



Reuters'ın haberine göre, Bishop yaptığı açıklamada Türk yetkililerin istihbarattan haberdar olduklarını ve geleneksel olarak Anzak Günü anmalarında güvenlik önlemlerini yüksek seviyede tuttuklarını belirtti.



Avustralya Dışişleri Bakanı e-mail yoluyla yaptığı açıklamada, "Avustralya hükümeti, teröristlerin Gelibolu yarımadasındaki Anzak Günü anmalarını hedef alabileceği yönünde bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.



Avustralya, Türkiye ile ilgili vatandaşlarına yaptığı seyahat önerisinde, ülkeyi ziyaret edeceklerin yüksek seviyede dikkatli olmalarını ve Ankara ile İstanbul'a yapacakları ziyaretleri yeniden gözden geçirmelerini istedi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Dünyanın  Öbür  Ucundan  Çanakkale  İçin  Terör  Uyarısı  Saldırı  Olabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER