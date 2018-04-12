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Dünyayı ayağa kaldıran 2. tweet: Hemen vurabiliriz, vurmayabiliriz de!

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN 2. TWEET: HEMEN VURABİLİRİZ, VURMAYABİLİRİZ DE!

Son Dakika! Suriye için operasyon sinyali veren ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, "Saldırı için tarih vermedim. Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de" dedi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 13:50
Puan Ver : Dünyayı Ayağa Kaldıran 2. Tweet: Hemen Vurabiliriz, Vurmayabiliriz De!(6/10)2

Suriye için operasyon sinyali verip Hazır ol Rusya! Füzelerimiz geliyor." diyerek Rusya'yı tehdit eden ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'ye saldırı için tarih vermedim. Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de" ifadelerini paylaştı.

OPERASYON SİNYALİ VERİP RUSYA'YI TEHDİT ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, "Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya! Çünkü hoş, yeni ve akıllı füzelerimiz geliyor." diyerek Rusya'yı tehdit etti, Suriye'ye operasyonun sinyalini verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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