DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN 2. TWEET: HEMEN VURABİLİRİZ, VURMAYABİLİRİZ DE!
Son Dakika! Suriye için operasyon sinyali veren ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama geldi. Trump, "Saldırı için tarih vermedim. Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de" dedi.
Suriye için operasyon sinyali verip Hazır ol Rusya! Füzelerimiz geliyor." diyerek Rusya'yı tehdit eden ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı.
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye'ye saldırı için tarih vermedim. Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de" ifadelerini paylaştı.
OPERASYON SİNYALİ VERİP RUSYA'YI TEHDİT ETMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, "Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya! Çünkü hoş, yeni ve akıllı füzelerimiz geliyor." diyerek Rusya'yı tehdit etti, Suriye'ye operasyonun sinyalini verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Göle Düşen Otomobilde Baba Ve Oğulları Sıkışmıştı, Kurtarma Çalışması Devam Ediyor
- Çin'den Sert Uyarı: Abd Gerilimi Artıran Bir Eyleme Giderse Karşılık Veririz
- Fetö'nün Tsk'daki Kripto Yapılanmasına Baskın: 53 Yakalama Kararı!
- 2 Öğrenciyi Kavga Ettirdi, Görüntülenince De Çocuğu Başından Yaraladı
- Erdoğan Ve Trump'ın Telefon Zirvesiyle İlgili Beyaz Saray'dan Açıklama
EKONOMİ HABERLERİ
- Merkez Bankasının Dolar Ve Altın Rezervi Belli Oldu
- İos 11.3 Güncellemesi Ekranı Değişen İphone 8'leri Kullanılamaz Hale Getiriyor
- Bim'den Sonra A101'de Teknolojiye El Attı! Tüm Ürünler Yarı Fiyatına
- Trump İle Zirveye Çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım Açıklamalarıyla Geriledi
- Trump'ın Tweet'iyle Altın Da Fırladı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Marş Çalan Yol, Açıldıktan 1 Gün Sonra Gürültü Şikayetiyle Kapatıldı
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar