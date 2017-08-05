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Dünyayı Ayağa Kaldıran Olay! Diri Diri Tabuta Sokup Video Çektiler
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Dünyayı ayağa kaldıran olay! Diri diri tabuta sokup video çektiler

DÜNYAYI AYAĞA KALDIRAN OLAY! DİRİ DİRİ TABUTA SOKUP VİDEO ÇEKTİLER

Güney Afrika'da, iki çiftlik sahibinin siyah bir işçiyi zorla tabuta sokup diri diri yakmakla tehdit ettiğini gösteren video kaydı dünyayı ayağa kaldırdı. Zanlılar hakim karşısına çıkarıldı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Dünyayı Ayağa Kaldıran Olay! Diri Diri Tabuta Sokup Video Çektiler(10/10)6

Güney Afrika'da, çiftlik sahipleri siyahi çalışanlarına işkence ederek bu anları kameraya aldı. Kasım ayında gerçekleşen bu olayın görüntülerinin ortaya çıkması sonucu ırkçı saldırıyı gerçekleştiren çiftlik sahipleri tüm dünyanın tepkisini çekerek hakim karşısına çıktı.

DİRİ DİRİ YAKMAKLA VE TABUTA YILAN KOYMAKLA TEHDİT ETTİLER

Çiftlik sahipleri, Victor Mlotshwa isimli siyah bir çalışanı zorla tabuta soktu. Çalışanı diri diri yakmakla da tehdit eden çiftlik sahipleri, Willem Oosthuizen ve Theo Jackson, tabutun içine yılan atacaklarını söylüyor.

ÇİFTLİK SAHİPLERİ, AYAĞIYLA ÇALIŞANIN ÜZERİNE BASTIRDI

Video kaydında, siyah çalışan Mlotshwa'nın ellerini birleştirip dua ettiği, çığlık atıp ağladığı ve "Lütfen beni öldürmeyin" dediği ve çiftlik sahiplerinden birinin, ayağıyla Mlotshwa'nın üstüne bastırdığı görülüyor.

KASIM AYINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER SEBEBİYLE ÇİFTLİK SAHİPLERİ YARGI KARŞISINDA

Geçen yıl Kasım ayında çekilen iki dakikalık görüntünün ortaya çıkmasıyla Güney Afrika çalkalandı. Yaşananlar, uzun yıllar ırkçılıktan çok çekmiş ülkede adeta bir depreme yol açtı. Willem Oosthuizen ve Theo Jackson, işkence, öldürmeye teşebbüs, alıkoyma gibi suçlardan yargılanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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