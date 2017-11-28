DÜNYAYI SARSAN İDDİA! BİTCOİN'İN GİZLİ MUCİDİ ELON MUSK
Sanal para birimi Bitcoin'i, Tesla ile SpaceX'in kurucusu, teknolojinin dahi çocuğu Elon Musk'ın kurduğu iddia edildi.
Daha bugün 9 bin 700 dolar değerlenme seviyesine ulaşan sanal para birimi Bitcoin, şimdiye kadar hep Satoshi Nakamoto tarafından kurulmuş olarak biliniyordu. Kesin kurucu tartışmaları aktif olarak devam ederken, 2015 yılında SpaceX'ten ayrılan Sahil Gupta isimli çalışan ortalığı karıştıran bir açıklamada bulundu. Gupta'ya göre PayPal ile dijital para konusunda tecrübesi bulunan Elon Musk, Bitcoin'in "gizli" mucidi konumunda.
"KÜRESEL SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN KURDU"
Bir anda ortaya atılan bu iddianın arkası ise Gupta tarafından tam olarak doldurulamıyor. Sahil Gupta, dijital para biriminin kaynak kodlarının C++ ile yazıldığını belirtiyor. Ona göre bu programlama kodunu ünlü CEO SpaceX içerisinde de sık sık kullanıyor. Kurucunun Musk olduğuna yönelik bir diğer iddia ise para biriminin ortaya çıkış zamanı. 2008 yılındaki global finansal krizde hayatımıza giren Bitcoin, Musk'ın küresel sorunları çözmeye yönelik isteğinin bir parçası olarak görülüyor. Ayrıca para biriminin dünyaya tanıtıldığı dokümanların dilinin de Musk'ın konuşma tarzına oldukça yakın olduğu iddialar arasında yer alıyor.
MUSK GERÇEKTEN BITCOIN'İN KURUCUSU OLABİLİR Mİ?
Genel olarak dijital para birimleri hakkında konuşmayan ve kendisinin de sahibi olmadığı bilinen Musk'ın kurucu olma ihtimali oldukça düşük. Yaptığı her projeyi patent detaylarına kadar halka açan bir girişimci, bu para birimini gizleme yolunu seçmezdi diye düşünüyoruz. 2014 yılında kendisine yöneltilen "Kripto paralar hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna Musk'ın verdiği cevap ise halen kayıtlarda bulunuyor. "Satoshi Nakamoto da keşfedildiğine göre bence artık dava kapandı". Bakalım Musk'dan konu hakkında resmi bir cevap gelecek mi?
Kaynak: haberinburada
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