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Dünyayı sarsan krizde Obama'ya sitem etti: Çözmek bana kalmamalıydı

DÜNYAYI SARSAN KRİZDE OBAMA'YA SİTEM ETTİ: ÇÖZMEK BANA KALMAMALIYDI

ABD Başkanı Trump, Almaya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısında, "Kore meselesi Obama döneminde çözülmeliydi, bunu çözmek bana kalmamalıydı." dedi.

Tarih : 28 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Dünyayı Sarsan Krizde Obama'ya Sitem Etti: Çözmek Bana Kalmamalıydı(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump, Almaya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısında, "Kore meselesi Obama döneminde çözülmeliydi, bunu çözmek bana kalmamalıydı." diye konuştu.

KUZEY KORE TAMAMEN NÜKLEERDEN VAZGEÇENE KADAR BASKILARA DEVAM EDECEK

Trump, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı. Trump, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yaşanan tarihi buluşmanın gerçekleşmesi için iki tarafı da teşvik ettiklerini söyledi. Kuzey Kore tamamen nükleerden vazgeçene kadar, Pyongyang üzerindeki baskılarının devam edeceğini söyleyen Trump, geçmiş yönetimin yaptığı hataları tekrar etmeyeceğini belirtti.

"OBAMA'NIN DAHA ÖNCE ÇÖZMESİNİ İSTERDİM"

Eski ABD Başkanı Obama ile yaptıkları bir görüşme esnasında, Obama'nın kendisine Kuzey Kore meselesinin karşılaşabileceği en büyük problemlerden biri olabileceğini söylediğini belirten Trump "Doğrusu söylemek gerekirse bunu Obama'nın daha önceden çözmesini isterdim. Keşke bunu başka bir yönetim yıllar önce çözseydi. Burada sadece Obama'dan öncesini kastetmiyorum, benden önceki tüm yönetimler için geçerli söylediklerim. Bu mesele çok önceden çözüme kavuşturulmalıydı. Şimdi değil. Bunu çözmek bana kalmamalıydı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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