Ankaragücü'nden Manisaspor'a Biletli Gönderme
Beşiktaş'ın Yıldızı Talisca'ya Çin'den Çılgın Teklif!
Merkez Bankası, Politika Faizini Sabit Tutarken Geç Likidite Penceresi Faizini Artırdı
Abraaj Group, Biletall.Com'dan Hisse Satın Aldı
Dursun Özbek: Arda Turan İle Bir Görüşmemiz Yok
Şaka Değil Gerçek! Oynanan Hafta Kadar Gol Atıyorlar
Türkiye Kupasında İstanbulspor, Kardemir Karabükspor'u Eledi
Türkiye Kupasında Kayserispor, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Tur Atladı
Pfdk'dan Gomis'e 1, Okan Buruk'a 5 Maç Ceza
Başbakan Yıldırım: Ülkeler İflas Ederken Türkiye Büyümeye Devam Etti
Taraftarın Açtığı Pankartı Görünce Hüngür Hüngür Ağladı
Karabükspor'da Popovic Dönemi Sona Erdi
Çamlıca Camisi'nde Sona Yaklaşılıyor
Türkiye'den Filistin'e 10 Milyon Dolar Hibe
Eski Başkan, Terim'in Çılgın Planını Açıkladı
Partizan - Kızılyıldız Maçındaki Meşale Şov, Mücadelenin Önüne Geçti
Ümit Özat Üzgün: Ölmemi İstiyorlar
Ibrahimovic'den Guardiola'ya Olay Sözler: Çalıştığım En Toy Teknik Direktördü
Fabrika İşçisiydi, Kendi İşini Kurup İhracata Başladı
Galatasaray, Arda Haberlerine Son Noktayı Koydu

Dursun Özbek: Arda Turan ile Bir Görüşmemiz Yok

DURSUN ÖZBEK: ARDA TURAN İLE BİR GÖRÜŞMEMİZ YOK

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'da forma giyen eski futbolcuları Arda Turan ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

Tarih : 14 Aralık 2017, 21:10
Puan Ver : Dursun Özbek: Arda Turan İle Bir Görüşmemiz Yok(9/10)5

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'da forma giyen eski futbolcuları Arda Turan ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı futbol takımı ile moral yemeğinde bir araya gelen Özbek'in açıklamaları, kulübün internet sitesinde yer aldı. Başkan Özbek, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

"ARDA TURAN BİZİM EVLADIMIZ"

Özbek, gerekli transferleri yapacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Teknik heyet ve futbol direktörümüzle önümüzdeki dönemi değerlendirmek için görüşüyoruz. Spesifik olarak Arda Turan ile bir görüşmemiz yok. Arda Turan bizim evladımız. Yazılıyor, çiziliyor ama ben hayret ediyorum. Herhangi bir görüşme olmadı. Bize gelen rapor çerçevesinde ocak ayındaki transfer döneminde eksiklerimizi tamamlamak için çalışmalara başladık. Fazla geç kalmadan ocak ayında gerekli transferleri yapacağız."

"TARAFTARIN BİZİ DESTEKLEMESİNİ İSTİYORUM"

Galatasaray taraftarına da mesaj veren Özbek, "Taraftarlardan bizi desteklemelerini istiyorum. Taraftarla büyüğüz. Taraftarımız bizi desteklediği sürece şampiyonluğun en büyük adayıyız." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dursun  Özbek  Arda  Turan  İle  Bir  Görüşmemiz  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER