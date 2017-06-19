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dursun özbek: bruma 5 defa gitmek istediğini söyledi!

DURSUN ÖZBEK: BRUMA 5 DEFA GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ!

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, sarı kırmızı takımdaki gelişmeler hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:09
Puan Ver : Dursun Özbek: Bruma 5 Defa Gitmek İstediğini Söyledi!(10/10)8


Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalar kamuoyunda büyük yankı yarattı. "Önümüzdeki hafta Galatasaray uçakları İstanbul'a inmeye başlayacak" diyen Özbek'in açıklamaları tüm spor medyasında geniş yer buldu.



Özbek, özel açıklamalarda bulunarak; kısa bir süre içinde sarı kırmızılı taraftarlara transferler konusunda sevindirici haberler vereceklerini vurgulamış ve Sneijder'in ayrılık durumunda kendisine şartların ne olacağını sorduğunu da dile getirmişti.



Galatasaray'dan ayrılan isimlerle birlikte Ergin Ataman ve Mehmet Özbek hakkında da konuşan Dursun Özbek şunları söyledi:



BRUMA...



Portekizli futbolcu Bruma'nın Almanya'nın RB Leipzig'e transfer süreci hakkında bilgi veren Başkan Özbek, "Ağzınızda kuş tutsanız, belli kişilerin bir algı oluşturması sevdası var. Galatasaray'ı düşünmüyorlar. Bruma kiradan döndükten sonra, sözleşmesini yenilemek istedik. Fakat Bruma Türkiye'de oynamak istemiyordu. Bize en az 5 sefer gitmek istediğini söyledi. Menajerini 3 kez çağırdık, ücrette iyileştirme teklif ettik ama kendisi çok net olarak Türkiye'de kalmak istemediğini söyledi. 6 ay sonra istediği takıma gidebilecek bir oyuncuydu, biz de Galatasaray'ın menfaatlerini düşündük. Bruma'yı kimse takımının dışında görmek istemez. Ama eğer oyuncunun Türkiye'de oynama niyeti yoksa, bu sefer siz, mali yapıyı düşünmek zorundasınız. Adam oynamak istemiyor, 6 ay sonra ücretsiz bir şekilde bir takımla anlaşma şansı doğuyor. Galatasaray için iyi bir miktar karşılığında Bruma'yı gönderdik, bizim için faydalı oldu" şeklinde konuştu.



 



kaynak:sabah








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