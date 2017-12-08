Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer dedikodularıyla ilgili, "Filipe Luis ile bir görüşmemiz olmadı, aynı zamanda Arda Turan ile de bir görüşme yapmadık" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde sarı-kırmızılı takımla adı anılan oyuncularla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

"ASAMOAH KONUSUNDA BİR GELİŞME YOK"

Yeni sezon öncesinde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah ile ilgili konuşan Özbek, "Asamoah ile daha önceden bir girşimimiz olmuştu. Durum hala aynı, o konuda bir gelişme yok" dedi.

"FELIPE LUIS VE ARDA TURAN İLE GÖRÜŞME YAPMADIK"

Başkan Özbek, Iasmin Latovlevici transferinde istediğini alamayan sarı-kırmızılı ekipte sol bek için ismi geçen Filipe Luis ile ilgili de konuşurken, "Filipe Luis ile bir görüşmemiz olmadı, aynı zamanda Arda Turan ile de bir görüşme yapmadık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada