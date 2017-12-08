DURSUN ÖZBEK: FELİPE LUİS VE ARDA TURAN İLE GÖRÜŞME YAPMADIK
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer dedikodularıyla ilgili, "Filipe Luis ile bir görüşmemiz olmadı, aynı zamanda Arda Turan ile de bir görüşme yapmadık" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde sarı-kırmızılı takımla adı anılan oyuncularla ilgili özel açıklamalarda bulundu.
"ASAMOAH KONUSUNDA BİR GELİŞME YOK"
Yeni sezon öncesinde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah ile ilgili konuşan Özbek, "Asamoah ile daha önceden bir girşimimiz olmuştu. Durum hala aynı, o konuda bir gelişme yok" dedi.
"FELIPE LUIS VE ARDA TURAN İLE GÖRÜŞME YAPMADIK"
Başkan Özbek, Iasmin Latovlevici transferinde istediğini alamayan sarı-kırmızılı ekipte sol bek için ismi geçen Filipe Luis ile ilgili de konuşurken, "Filipe Luis ile bir görüşmemiz olmadı, aynı zamanda Arda Turan ile de bir görüşme yapmadık" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sırtından Girdi, Ciğerine Saplandı! Tam 15 Santimetre
- Yüzlercesi Orada Saklanıyor! Fetö'cülerin En Sevdiği Şehir Selanik Oldu
- Önce Yıkıldı, Sonra Sevindi! Herkes Kaçarken Alevlerin Ortasında Tavşanı Bekledi
- Rus Genelkurmayı: Suriye'de Ypg İle Omuz Omuza Savaşıyoruz
- Birleşik Arap Emirlikleri, Astronot Adayları İçin İlan Yayınladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar