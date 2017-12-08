Büyük Operasyon Kapıda! 31 Bölgeye Giriş Ve Çıkışlar 14 Gün Yasaklandı
Fetö'nün Kripto Subayına 7 Yıl 6 Ay Hapis!
Yine Fenerbahçe Maçı, Yine Rekor!
Aykut Kocaman: Oyuncunun Taraftara Reaksiyon Vermesi Doğru Değil
İsrail, Gazze Şeridi'ne Büyük Bir Saldırı Başlattı!
Bodrum'daki 100 Yıllık Miras Davası Bitti, Mirasçılar Kucak Kucak Parayı Alıp Gitti
İsrail'de Panik! Alarmlar Çaldı, Halk Sığınaklara Gönderildi
Sürpriz Ziyaret! Putin, Türkiye'ye Geliyor
Fenerbahçe Deplasmanda Bursaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Kafasını Mikrodalga Fırına Sıkıştırdı, İtfaiye Zor Kurtardı
Ronaldo Kibirden Kendinden Geçti: Tarihin En İyisi Benim
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe Macerası Bitiyor
Arda'dan Kudüs Paylaşımı: Silahlarınızı İnsanların Üzerinden Çekin
Abd, Bu Kez De Rusya'yı Tehdit Etti: İhlale Son Vermezsen, Askeri Önlem Alırız
Dursun Özbek: Felipe Luis Ve Arda Turan İle Görüşme Yapmadık
Bursaspor-Fenerbahçe Maçında Görülmemiş Taktik
Bakan Fakıbaba'nın Zor Anları! Korumaları, Düşmesin Diye Seferber Oldu
Görevden Alınan Battal İlgezdi İlk Kez Konuştu: Hodri Meydan, Veremeyeceğim Hesap Yok
Sevgilisi Üçlü Cinsel İlişkiyi Kabul Etmeyince Testislerini Kopardı
Sırtından Girdi, Ciğerine Saplandı! Tam 15 Santimetre

Dursun Özbek: Felipe Luis ve Arda Turan ile Görüşme Yapmadık

DURSUN ÖZBEK: FELİPE LUİS VE ARDA TURAN İLE GÖRÜŞME YAPMADIK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek transfer dedikodularıyla ilgili, "Filipe Luis ile bir görüşmemiz olmadı, aynı zamanda Arda Turan ile de bir görüşme yapmadık" dedi.

Tarih : 08 Aralık 2017, 23:30
Puan Ver : Dursun Özbek: Felipe Luis Ve Arda Turan İle Görüşme Yapmadık(7/10)3

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transferde sarı-kırmızılı takımla adı anılan oyuncularla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

"ASAMOAH KONUSUNDA BİR GELİŞME YOK"

Yeni sezon öncesinde ismi sıkça Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah ile ilgili konuşan Özbek, "Asamoah ile daha önceden bir girşimimiz olmuştu. Durum hala aynı, o konuda bir gelişme yok" dedi.

"FELIPE LUIS VE ARDA TURAN İLE GÖRÜŞME YAPMADIK"

Başkan Özbek, Iasmin Latovlevici transferinde istediğini alamayan sarı-kırmızılı ekipte sol bek için ismi geçen Filipe Luis ile ilgili de konuşurken, "Filipe Luis ile bir görüşmemiz olmadı, aynı zamanda Arda Turan ile de bir görüşme yapmadık" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Dursun  Özbek  Felipe  Luis  Ve  Arda  Turan  İle  Görüşme  Yapmadık    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER